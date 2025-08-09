Trump’s Tariffs Effect : जयपुर के फैक्ट्री संचालक चिंतित, 8,000 करोड़ रुपए का निर्यात ठप, मांगा राहत पैकेज

इस मुश्किल घड़ी में राजस्थान पत्रिका ने जयपुर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित निर्यात आधारित औद्योगिक इकाइयों का जायजा लिया। फिलहाल इकाइयों में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग का काम जारी है, लेकिन फैक्ट्री संचालक भारी चिंता में हैं। इनकी मुश्किल है कि जो माल अमरीका के लिए बन चुका है या प्रोसेसिंग में है, उसका क्या होगा। इस माल को दूसरे देश में खपाना मुश्किल है, क्योंकि ये डिजाइन अमरीका के खरीदारों की पसंद को देखते हुए तैयार किए गए हैं। दूसरे देशों के लोगों की पसंद, डिजाइन और फैशन अलग होता है। इसलिए निर्यातकों को होने वाले नुकसान की भरपाई और निर्यात आधारित इकाइयों में कर्मचारी और कारीगरों के रोजगार बचाने के लिए सबसे पहले सरकार से निर्यात राहत पैकेज की मांग की जा रही है।