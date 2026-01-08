ब्यावर: विद्युत निगम ने काटे कनेक्शन, नगर परिषद ने थमाया एक करोड़ 71 लाख का नोटिस

नगर परिषद की नजूल शाखा ने विद्युत निगम को नोटिस जारी कर लीज का नियमन कराने के निर्देश दिए हैं। विवाद के चलते दोनों विभागों के अधिकारी मैदानी स्तर पर समाधान निकालने के बजाय कागजी लड़ाई में उलझे हुए हैं। इस नूरा कुश्ती का सीधा असर आमजन पर पड़ रहा है। शहर के कई क्षेत्रों में रोड लाइटें बंद पड़ी हैं। अंधेरे के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। प्रशासनिक स्तर पर स्थिति और अधिक उलझती जा रही है, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस पहल नजर नहीं आ रही।