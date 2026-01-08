ब्यावर: विद्युत निगम ने काटे कनेक्शन, नगर परिषद ने थमाया एक करोड़ 71 लाख का नोटिस

फोटो पत्रिका नेटवर्क
ब्यावर। बकाया भुगतान को लेकर विद्युत वितरण निगम और नगर परिषद प्रशासन आमने-सामने हो गए हैं। विद्युत वितरण निगम ने नगर परिषद की ओर से बकाया राशि जमा नहीं कराने पर रोड लाइटों के कनेक्शन काट दिए। इसके जवाब में नगर परिषद ने छावनी क्षेत्र स्थित विद्युत निगम के सीएसडी प्रथम कार्यालय की लीज समाप्त होने और उसका नवीनीकरण नहीं कराने को लेकर करीब एक करोड़ 70 लाख रुपए का नोटिस निगम को थमा दिया है।
दोनों विभागों के बीच यह विवाद अब मूंछ का सवाल बन गया है। एक-दूसरे पर दबाव बनाने के लिए नोटिस-नोटिस का खेल चल रहा है, जबकि कई क्षेत्रों की गलियों में रात के समय अंधेरा पसरा रहने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विद्युत निगम लगातार बकाया राशि जमा कराने का तकाजा कर रहा है, वहीं नगर परिषद ने भी दबाव बढ़ाने के लिए नगरीय कर के बकाया वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में दोनों विभागों के बीच टकराव और बढ़ने के आसार हैं। नगर परिषद का दावा है कि छावनी क्षेत्र स्थित सीएसडी प्रथम कार्यालय की लीज वर्ष 1972 तक ही थी, जो काफी पहले समाप्त हो चुकी है। इसके बाद लीज का नियमन नहीं कराया गया।
नगर परिषद की नजूल शाखा ने विद्युत निगम को नोटिस जारी कर लीज का नियमन कराने के निर्देश दिए हैं। विवाद के चलते दोनों विभागों के अधिकारी मैदानी स्तर पर समाधान निकालने के बजाय कागजी लड़ाई में उलझे हुए हैं। इस नूरा कुश्ती का सीधा असर आमजन पर पड़ रहा है। शहर के कई क्षेत्रों में रोड लाइटें बंद पड़ी हैं। अंधेरे के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। प्रशासनिक स्तर पर स्थिति और अधिक उलझती जा रही है, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस पहल नजर नहीं आ रही।
विद्युत निगम के सीएसडी प्रथम, सीएसडी द्वितीय और रीको क्षेत्र की रोड लाइटों का करीब डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बकाया चल रहा है। इसको लेकर विद्युत निगम के अधिकारियों ने कई बार नगर परिषद अधिकारियों से संपर्क साधा, लेकिन परिषद की ओर से राशि जमा नहीं करवाई गई। बकाया वसूली में गिरावट आने पर उच्चाधिकारियों ने ब्यावर विद्युत निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया।
नोटिस मिलने के बाद निगम अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए शहर के कुछ क्षेत्रों में रोड लाइटों के कनेक्शन काट दिए। इधर, नगर परिषद ने जवाबी कदम उठाते हुए छावनी क्षेत्र स्थित विद्युत निगम के सीएसडी प्रथम कार्यालय की लीज समाप्त होने का हवाला दिया। परिषद की नजूल शाखा ने लीज का नियमन कराने को लेकर विद्युत निगम को नोटिस थमा दिया।
नगर परिषद ने रोड लाइट का बकाया अब तक जमा नहीं करवाया है। सीएसडी प्रथम कार्यालय छावनी की लीज को लेकर नगर परिषद ने नोटिस दिया है। लीज का पुराना मामला है। जिसकी जानकारी ले रहे हैं।
-एम.के. सिंहल, अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण निगम, ब्यावर
विद्युत निगम के छावनी में कार्यालय भवन लीज पर था। जिसकी लीज समाप्त हो गई थी। उस लीज का नियमन करवाने को लेकर नोटिस दिया है। अब तक नोटिस का जवाब नहीं मिला है।
-श्रवणराम, आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर
