अजमेर

Exclusive- 46 लाख की लूट में मिला सुराग, सीसीटीवी से दो शातिर बेनकाब

एचबीयू नगर थाना पुलिस ने आरोपियों को किया नामजद, हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस की टीमें तलाश में जुटीं

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Manish Singh

image

मनीष कुमार सिंह

Jan 09, 2026

46 लाख की लूट में मिला सुराग, सीसीटीवी से दो शातिर बेनकाब

ज्ञान विहार में 46 लाख रुपए की लूट की वारदात में सीसीटीवी में नजर आए बोलेरो कैम्पर सवार दो लुटेरे। पत्रिका

अजमेर(Ajmer News). युवक पर जानलेवा हमला कर 46 लाख रुपए लूट की गुत्थी सुलझ चुकी है। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने वारदात के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद लूट की वारदात में शामिल दो मुख्य आरोपियों को नामजद कर लिया। हालांकि आरोपी वारदात के बाद से फरार हैं। पुलिस की टीमें दोनों आरोपी और उनके साथियों की सरगर्मी से तलाश में जुटी है।

लूट की वारदात में आरोपियों की तलाश में जुटी हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा है। पुलिस ने दिनदहाड़े लूट की वारदात में पहाड़गंज निवासी ललित गुर्जर व उसके साथी राहुल गुर्जर को नामजद कर लिया है। पुलिस ललित व राहुल गुर्जर के साथ उनके साथियों की सरगर्मी से तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपियों को दबोचा जाएगा। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

फुटेज से मिली कामयाबी

वारदात के 11 दिन बाद प्रकरण दर्ज होने पर पुलिस के सामने घटनास्थल के आसपास के भी अलग-अलग एंगल से सीसीटीवी फुटेज सामने आए। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो कैम्पर और उससे उतरे तीन बदमाशों का हुलिया सामने आने के बाद पड़ताल तेज की। पुलिस पड़ताल में बोलेरो वाहन और उससे उतरे तीन बदमाशों में से दो की पहचान ललित गुर्जर और राहुल गुर्जर के रूप में हुई।

...लगाए जा रहे थे कयास

दिनदहाड़े लूट की वारदात के ग्यारह दिन बाद पीडि़त हरसिमरन सोढ़ी के मुकदमा दर्ज करवाए जाने पर कयास और आशंका व्यक्त की जा रही थी। पुलिस भी वारदात को लेकर आशंकित थी लेकिन स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सच सामने आ गया।

यह है मामला

सुभाषनगर, शक्ति नगर निवासी हरसिमरन सोढ़ी ने एक जनवरी को रिपोर्ट दी कि वह पुरानी मंडी स्थित एक दुकान पर नौकरी करता है। गत 21 दिसम्बर को उसके परिचित रवि ने फोन कर बुलाया और उसे एक सूटकेस में 46 लाख रुपए देकर कुछ समय रखने की बोलकर चला गया। वह सूटकेस लेकर कार से ज्ञान विहार अपने परिचित के घर पहुंचा। जैसे ही उसने कार रोकी, तभी पीछे से आई बोलेरो कैंपर से तीन युवक उतरे। डंडे लेकर उतरे युवकों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने कार के शीशे तोड़ दिए। डिक्की से नगदी से भरा सूटकेस निकालकर पुष्कर की तरफ फरार हो गए। उसका कहना था आरोपियों से जान का खतरा महसूस होने पर उसने तत्काल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं दी।

इनका कहना है...

सीसीटीवी फुटेज की गहनता से पड़ताल के बाद आरोपियों की पहचान हो गई है। पहाड़गंज के ललित गुर्जर व राहुल गुर्जर की लिप्तता सामने आई है। दोनों आरोपी वारदात के बाद से फरार है। सरगर्मी से तराश की जा रही है।

महावीर शर्मा, थानाप्रभारी एचबीयू नगर

