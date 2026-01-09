Exclusive- 46 लाख की लूट में मिला सुराग, सीसीटीवी से दो शातिर बेनकाब

सुभाषनगर, शक्ति नगर निवासी हरसिमरन सोढ़ी ने एक जनवरी को रिपोर्ट दी कि वह पुरानी मंडी स्थित एक दुकान पर नौकरी करता है। गत 21 दिसम्बर को उसके परिचित रवि ने फोन कर बुलाया और उसे एक सूटकेस में 46 लाख रुपए देकर कुछ समय रखने की बोलकर चला गया। वह सूटकेस लेकर कार से ज्ञान विहार अपने परिचित के घर पहुंचा। जैसे ही उसने कार रोकी, तभी पीछे से आई बोलेरो कैंपर से तीन युवक उतरे। डंडे लेकर उतरे युवकों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने कार के शीशे तोड़ दिए। डिक्की से नगदी से भरा सूटकेस निकालकर पुष्कर की तरफ फरार हो गए। उसका कहना था आरोपियों से जान का खतरा महसूस होने पर उसने तत्काल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं दी।