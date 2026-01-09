पगार लेने निकले दो भाई, बजरी के डंपर ने छीन ली एक की सांस

पीसांगन के निकट लेसवा गांव में गुरूवार रात को पेश आए हादसे में बजरी से भरा पलटा डंपर और उसके नीचे दबी बाइक। मृतक अभिषेक(इनसेट फाइल फोटो) । पत्रिका
अजमेर(Ajmer News). रोजी-रोटी के लिए निकले दो सगे भाई गुरुवार रात को सडक हादसे का शिकार हो गए। जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र के लेसवा में बजरी से भरा डम्पर पलट गया, जिसकी चपेट में आकर बाइक सवार दो भाई दब गए। हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया है। इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया।
जानकारी अनुसार गोविंदगढ़ निवासी अभिषेक सेन(21) पुत्र कैलाश सेन डंपर के पलटने से बजरी के नीचे दब गया। परिजन उसे उपचार के लिए अजमेर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें थम गईं।
हादसे में अभिषेक का बड़ा भाई आशीष सेन(24) भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में गंभीर चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।
दोनों भाई पत्थर की चौखट कटाई का काम करते थे। गुरुवार को वे बाइक से अपनी पगार लेने के लिए निकले थे। परिवार को क्या पता था कि दोनों भाइयों का यह सफर खुशियों की जगह मातम में बदल जाएगा।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लेसवा गांव में बजरी से भरा डंपर असंतुलित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में बाइक सवार आ गए। डम्पर चालक की लापरवाही से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
