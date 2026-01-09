पगार लेने निकले दो भाई, बजरी के डंपर ने छीन ली एक की सांस

अजमेर(Ajmer News). रोजी-रोटी के लिए निकले दो सगे भाई गुरुवार रात को सडक हादसे का शिकार हो गए। जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र के लेसवा में बजरी से भरा डम्पर पलट गया, जिसकी चपेट में आकर बाइक सवार दो भाई दब गए। हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया है। इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया।