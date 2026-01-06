6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बाड़मेर

Panchayat Raj News: पहले बदली बाड़मेर की सीमा, अब वार्ड और ग्राम पंचायतें भी घटीं, नई सूची जारी

बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में हुए बदलाव के बाद बाड़मेर जिला परिषद के वार्डों का पुनर्गठन कर नई सूची जारी की गई है। इसके तहत जिला परिषद में वार्डों की संख्या 39 से घटकर 37 रह गई है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Jan 06, 2026

Barmer, Barmer boundary, Barmer boundary changed, Wards in Barmer, Panchayat Samiti in Barmer, Rajasthan News, Panchayat elections, बाड़मेर, बाड़मेर की सीमा, बाड़मेर की सीमा बदली, बाड़मेर में वार्ड, बाड़मेर में पंचायत समिति, राजस्थान न्यूज, पंचायत चुनाव

फाइल फोटो

बाड़मेर। बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमाएं बदलने के बाद बाड़मेर जिला परिषद के वार्डों का भी पुनर्गठन कर दिया गया है। इसकी नई सूची जारी कर दी गई है। जारी सूची के अनुसार बाड़मेर जिला परिषद में अब 39 की जगह 37 वार्ड ही होंगे। दो वार्ड कम हो गए हैं। बाड़मेर जिले में 7 उपखंड, 11 तहसीलें, 7 उप तहसीलें, 17 पंचायत समितियां और 685 की जगह सिर्फ 625 ग्राम पंचायतें होंगी।

वार्डों से लेकर पंचायतों तक की संख्या बदली

हाल ही में सरकार ने बाड़मेर और बालोतरा की सीमाएं बदल दी हैं। गुड़ामालानी और धोरीमन्ना उपखंड को बालोतरा जिले में शामिल कर दिया था। वहीं बायतु तहसील को बाड़मेर जिले में शामिल कर दिया है। इससे दोनों जिलों में वार्डों से लेकर पंचायतों तक की संख्या बदल गई है।

बाड़मेर और चौहटन पंचायत समिति में सर्वाधिक वार्ड

17 पंचायत समितियों में 266 वार्ड होंगे। सर्वाधिक 19-19 वार्ड अब बाड़मेर और चौहटन पंचायत समिति में होंगे। जिला परिषद के वार्ड में न्यूनतम जनसंख्या 22 हजार रखी गई है, जबकि अधिकतम 50 हजार है। पंचायत समितियों में 2 हजार पर भी वार्ड बनाए गए हैं। अब जिला परिषद के वार्डों का संशोधित प्रारूप प्रकाशन जारी किया है। जिला कलक्टर टीना डाबी ने 7 जनवरी को सुबह 11 बजे तक कलक्टर कार्यालय में आपत्तियों सुनवाई के लिए आमंत्रित की है।

जिले के सात उपखंड की स्थिति यह होगी

  1. बाड़मेर उपखंड - 7 पंचायत समितियां होंगी- बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, बाटाडू, नोखड़ा तहसील। विशाला, चवा, मांगता उप तहसील होगी। बाड़मेर, विशाला, डूगेरो का तला, बाड़मेर ग्रामीण, बाटाडू, आडेल व मांगता समेत 7 पंचायत समितियां अब बाड़मेर उपखंड में होंगी। बाटाडू, आडेल व मांगता तीन नई पंचायत समितियों को शामिल किया गया है।
  2. शिव: शिव तहसील, भियाड़ उप तहसील, शिव व भियाड़ पंचायत समिति होगी।
  3. गडरारोड: गडरारोड तहसील, हरसाणी उप तहसील, गडरारोड पंचायत समिति।
  4. रामसर: रामसर तहसील और रामसर पंचायत समिति।
  5. चौहटन: चौहटन, धनाऊ तहसील, लीलसर उप तहसील, चौहटन, धनाऊ व लीलसर पंचायत समितियां।
  6. सेड़वा: सेड़वा तहसील, फागलिया उप तहसील, सेड़वा व फागलिया पंचायत समिति।
  7. बायतु: बायतु तहसील, बायतु पंचायत समिति।

बालोतरा जिले में 31 जिला परिषद सदस्य चुनेंगे पहला जिला प्रमुख

वहीं बालोतरा जिले में जिला परिषद के पहले जिला प्रमुख के चयन को लेकर 31 वार्डों का प्रारूप प्रकाशित किया गया है। राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 4 के तहत जिला परिषद बालोतरा निर्वाचन क्षेत्र के प्रारूप प्रस्ताव पर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।

प्रकाशित प्रारूप के अनुसार जिले का पहला जिला प्रमुख 31 जिला परिषद सदस्यों के माध्यम से चुना जाएगा। लंबे समय से बालोतरा को जिला बनाए जाने की मांग के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने दो वर्ष पूर्व बालोतरा को जिला घोषित किया था, जिसमें बायतु उपखंड को भी शामिल किया गया था।

वर्तमान भाजपा सरकार ने पुनः सीमाओं में संशोधन करते हुए बायतु उपखंड को वापस बाड़मेर जिले में शामिल किया तथा धोरीमन्ना और गुड़ामालानी उपखंड को बालोतरा जिले में जोड़ा गया। इसके बाद जिला परिषद सदस्यों के वार्डों के गठन के लिए प्रारूप का प्रकाशन किया गया। इसके तहत 31 जिला परिषद सदस्य बालोतरा जिले के पहले जिला प्रमुख का चयन करेंगे। प्रारूप प्रकाशन के बाद आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, जिनका निस्तारण कर 11 जनवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी: बालोतरा जिले में खुलेंगे रोजगार के द्वार, पेट्रो जोन में रीको की भूखंड आवंटन योजना से निवेश को मिला बढ़ावा
बाड़मेर
Balotra RECO Land Allotment Scheme

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 05:17 pm

Published on:

06 Jan 2026 05:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Panchayat Raj News: पहले बदली बाड़मेर की सीमा, अब वार्ड और ग्राम पंचायतें भी घटीं, नई सूची जारी

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर-बालोतरा जिलों का पुनर्सीमांकन: विपक्ष कह रहा हद कर दी आपने, पक्ष बोले- हद में ला दिया

Barmer-Balotra District Reorganization
बाड़मेर

खुशखबरी: बालोतरा जिले में खुलेंगे रोजगार के द्वार, पेट्रो जोन में रीको की भूखंड आवंटन योजना से निवेश को मिला बढ़ावा

Balotra RECO Land Allotment Scheme
बाड़मेर

बाड़मेर में नए साल की पार्टी बनी जानलेवा; जोधपुर की अस्पताल में सोलर प्लांट श्रमिक की मौत, इलाके में भड़का आक्रोश

Barmer Death
बाड़मेर

Barmer Honeytrap: युवती ने जिम में व्यापारी से की दोस्ती, फ्लैट पर बनाए अवैध संबंध, स्पाई कैमरे से वीडियो बनाकर 40 लाख की डिमांड

Barmer Honeytrap
बाड़मेर

मैराथन में ‘भाग भीमा, भाग भूरा’ का शोर, दादा-पोता-पोती की अनोखी रेस, 3 पोतियों ने दादा का हाथ थाम दर्ज की जीत

दादा-पोता-पोती की अनोखी रेस में दिखी रिश्तों की गर्माहट, पत्रिका फोटो
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.