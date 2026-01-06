Panchayat Raj News: पहले बदली बाड़मेर की सीमा, अब वार्ड और ग्राम पंचायतें भी घटीं, नई सूची जारी

वर्तमान भाजपा सरकार ने पुनः सीमाओं में संशोधन करते हुए बायतु उपखंड को वापस बाड़मेर जिले में शामिल किया तथा धोरीमन्ना और गुड़ामालानी उपखंड को बालोतरा जिले में जोड़ा गया। इसके बाद जिला परिषद सदस्यों के वार्डों के गठन के लिए प्रारूप का प्रकाशन किया गया। इसके तहत 31 जिला परिषद सदस्य बालोतरा जिले के पहले जिला प्रमुख का चयन करेंगे। प्रारूप प्रकाशन के बाद आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, जिनका निस्तारण कर 11 जनवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी।