खुशखबरी: बालोतरा जिले में खुलेंगे रोजगार के द्वार, पेट्रो जोन में रीको की भूखंड आवंटन योजना से निवेश को मिला बढ़ावा

रीको के अनुसार, अब तक किए गए इन सभी आवंटनों से कुल 67.69 एकड़ भूमि पर लगभग 43 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। इस निवेश से जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना संभव होगी। अनुमान है कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से लगभग 700 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।