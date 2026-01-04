Kota News: गई भैंस थाने में, असली मालिक कौन? 2 दावेदारों के बीच विवाद, डॉक्टर की जांच के बाद हुआ अंतिम फैसला

कुन्हाड़ी थाना सीआई कौशल्या गालव ने बताया कि इस मामले की शुरुआत जून महीने में हुई थी। बालिता निवासी इंद्रजीत केवट ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी भैंस चोरी हो गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर भैंस की तलाश शुरू की। हाल ही में एक सप्ताह पहले एक भैंस इंद्रजीत केवट के घर पहुंच गई। इंद्रजीत ने इसे अपनी गुम हुई भैंस समझते हुए घर पर बांध लिया।