Kota News: गई भैंस थाने में, असली मालिक कौन? 2 दावेदारों के बीच विवाद, डॉक्टर की जांच के बाद हुआ अंतिम फैसला

कोटा में भैंस को लेकर अनोखा विवाद (फोटो- पत्रिका)
कोटा: कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार को एक अनोखा और रोचक मामला सामने आया। यहां एक भैंस को लेकर दो लोग खुद को उसका मालिक बताने पर अड़ गए। मामला इतना बढ़ा कि भैंस को ही थाने लाना पड़ा। आखिरकार पुलिस ने पशु चिकित्सक की मदद से इस विवाद को सुलझाया। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी रही।
कुन्हाड़ी थाना सीआई कौशल्या गालव ने बताया कि इस मामले की शुरुआत जून महीने में हुई थी। बालिता निवासी इंद्रजीत केवट ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी भैंस चोरी हो गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर भैंस की तलाश शुरू की। हाल ही में एक सप्ताह पहले एक भैंस इंद्रजीत केवट के घर पहुंच गई। इंद्रजीत ने इसे अपनी गुम हुई भैंस समझते हुए घर पर बांध लिया।
दो दिन बाद इंद्रजीत के घर नारायण विहार बालिता निवासी रामलाल पहुंचे और बंधी हुई भैंस को अपनी बताते हुए खोलकर अपने साथ ले गए। रामलाल का कहना था कि उसकी भैंस एक हफ्ते पहले घर से बाहर निकल गई थी, जिसे इंद्रजीत ने गलतफहमी में बांध लिया। भैंस ले जाने से नाराज इंद्रजीत केवट ने सिटी एसपी को इस संबंध में परिवाद दिया।
एसपी के निर्देश पर कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने शनिवार को दोनों पक्षों को भैंस सहित थाने बुलाया। थाने में दोनों पक्षों की बात सुनी गई, लेकिन कोई भी भैंस पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। इंद्रजीत का कहना था कि यह वही भैंस है, जो मई महीने में गुम हुई थी और अब खुद उसके घर पहुंची है।
वहीं, रामलाल ने दावा किया कि भैंस उसकी है और इंद्रजीत ने उसे गलत तरीके से बांध लिया है। जब बातचीत से मामला नहीं सुलझा तो पुलिस ने भैंस की पहचान के लिए उसकी उम्र को आधार बनाने का निर्णय लिया। इंद्रजीत केवट ने भैंस की उम्र करीब सात साल बताई, जबकि रामलाल ने उसकी उम्र पांच साल बताई। इसके बाद पुलिस ने भैंस को सूरजपोल स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय भेजा।
सीआई ने बताया कि पशु चिकित्सकों ने जांच के बाद भैंस की उम्र साढ़े चार से पांच साल के बीच बताई। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भैंस को रामलाल के सुपुर्द कर दिया। साथ ही इंद्रजीत केवट को आश्वस्त किया गया कि उसकी गुम हुई भैंस की तलाश पुलिस लगातार कर रही है और जल्द ही उसे ढूंढने का प्रयास किया जाएगा।
