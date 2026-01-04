बाड़मेर-बालोतरा जिलों का पुनर्सीमांकन: विपक्ष कह रहा हद कर दी आपने, पक्ष बोले- हद में ला दिया

धोरीमन्ना और गुड़ामालानी को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर बालोतरा में जोड़ा गया है। जनभावना इसके विरोध में है। बायतु को भी दो हिस्सों में बांटना राजनीति ही है। वास्तव में जनता के अनुरूप कार्य पिछली सरकार ने किया था, जिससे सभी लोग संतुष्ट थे। अब चारों तरफ से आम आदमी विरोध कर रहे हैं। पहले 70 किमी तक जिला मुख्यालय था, जो अब धोरीमन्ना के गांवों के लिए 150 किमी तक हो जाएगा। जनता व जनप्रतिनिधियों की रायशुमारी नहीं ली गई है। भाजपा के नेताओं की चुप्पी दर्शाती है कि उनको पता भी नहीं चला, केवल एक दो लोगों ने अपनी चलाई।

-लक्ष्मण गोदारा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस