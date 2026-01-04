4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर-बालोतरा जिलों का पुनर्सीमांकन: विपक्ष कह रहा हद कर दी आपने, पक्ष बोले- हद में ला दिया

बाड़मेर-बालोतरा जिलों के पुनर्सीमांकन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुनर्सीमांकन में हद कर दी गई है और जनभावनाओं की अनदेखी हुई है। वहीं, सत्तापक्ष का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक अव्यवस्थाओं को दूर करते हुए हद में लाया गया है।

4 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Jan 04, 2026

Barmer-Balotra District Reorganization

बाड़मेर-बालोतरा जिलों का पुनर्सीमांकन (फोटो- पत्रिका)

Barmer-Balotra District Reorganization: बाड़मेर और बालोतरा दोनों जिलों का पुनर्सीमांकन कड़कड़ाती सर्दी में राजनीतिक गर्मी को उबाल पर ले आया है। सरहद पर हद पार चर्चाओं का बाजार गर्म है।

फैसले के पक्षधर इसे पूर्व में लिए गए निर्णय को फिर से हद में लाने की कवायद बता रहे हैं तो विपक्ष में खड़े लोग कह रहे हैं कि सत्ता वालों ने हद कर दी है। धोरीमन्ना-गुड़ामालानी के बालोतरा में जाने से नाराज हुए लोग दूरी और बाड़मेर से जुड़ाव दो तर्क देकर इसका विरोध कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष रिफाइनरी के साथ जुड़ने को अपना विकास मानते हुए संतोष में हैं।

प्रदेश में एकमात्र बालोतरा और बाड़मेर जिले का पुनर्सीमांकन शुक्रवार को हुआ। इसमें कांग्रेस सरकार के समय में तय किए गए क्षेत्र को बदल दिया गया है। नए बदलाव ने एकबार फिर न केवल राजनीति क्षेत्र बल्कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को नए सिरे से प्राथमिकताएं तय करने की स्थिति पर लाकर खड़ा किया है।

बालोतरा में अब नई राजनीति

बालोतरा की भाजपा में अब नई राजनीति होगी। अब तक यहां मुख्यालय की राजनीति में पचपदरा विधायक अरूण चौधरी कर रहे थे। लेकिन अब केके विश्नोई के आने से बालोतरा में बड़े नेता केके विश्नोई हो जाएंगे। धोरीमन्ना, गुड़ामालानी और सिणधरी का राजनीतिक वर्चस्व दखल करेगा। बायतु की राजनीति से अलग यह गणित होगा।

उधर, कांग्रेस में भी बायतु का हिस्सा बाड़मेर में भी होने से फिलहाल बायतु विधायक बाड़मेर-बायतु दोनों में सक्रिय रहेंगे और बाद में पचपदरा के मदन प्रजापत के साथ बालोतरा गृह जिले से सांसद उम्मेदाराम, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी की नई राजनीति विधानसभा में होगी।

केके विश्नोई ने बताया वर्चस्व

विधायक गुड़ामालानी एवं राज्यमंत्री विश्नोई ने गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को भी बालोतरा से जुड़वा दिया है। बालोतरा से जोड़ने से केके विश्नोई का राजनीतिक वर्चस्व उनके पक्ष में बढ़ा है। रिफाइनरी से रोजगार के अवसर के साथ ही वे अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने में कामयाब रहे हैं।

हेमाराम चौधरी क्या बोले…

पूर्व विधायक एवं मंत्री हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ने से इंकार कर चुके हैं। लेकिन उनकी पुत्री सुनीता चौधरी के राजनीति में यहां से आगे आने के भरसक प्रयास में थी। धोरीमन्ना-गुड़ामालानी को बाड़मेर से अलग करने का निर्णय उनके लिए ठीक नहीं है। विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन में अब क्या होगा, इसका इंतजार रहेगा।

बायतु विधायक हरीश चौधरी क्या बोले…

कांग्रेस का राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हरीश चौधरी हमेशा विपक्ष के टारगेट पर रहते हैं। बायतु विधानसभा के दो हिस्से होने से उनके लिए मजबूत माना जाने वाला इलाका पाटोदी व गिड़ा अब बालोतरा जिले में होगा और बायतु बाड़मेर में। जिले अलग होने के बाद दूसरा कदम विधानसभा का होगा।

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि बायतु विधानसभा को खत्म कर दिया जाएगा और नई विधानसभाओं में इसको भी तोड़ा जाएगा। ऐसे में हरीश चौधरी के लिए अब नया चैलेंज होगा।

विधानसभा कैसे बनेगी

जिलों के पुनर्गठन के बाद अब सवाल यह है कि विधानसभा का परिसीमन किस तरह से होगा? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बाड़मेर में एक नई विधानसभा की कल्पना की जा रही है। इसमें बायतु, बाटाडू, उण्डू तक के इलाके को मिलाते हुए नई विधानसभा बन सकती है। उधर, शिव के भी दो हिस्से हो सकते हैं।

इन दो नई गणित से भाजपा की अस्थिर हो रही राजनीति को पटरी पर लाने का प्रयत्न होगा। इधर, कांग्रेस के लिए भी दो गुटों में से कौन सा गुट अब इस इलाके में हावी होगा। यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

बाड़मेर को मिलेगा अब नया मंत्र

केके विश्नोई पहले बाड़मेर जिले के हिसाब से मंत्री माने जा रहे थे। लेकिन अब वे बालोतरा जिले से मंत्री हो गए हैं। ऐसे में बाड़मेर से भाजपा नेता का मंत्री बनाने की स्थिति आ सकती है। शिव और बाड़मेर से निर्दलीय विधायक हैं।

लिहाजा, अब चौहटन विधानसभा के विधायक के लिए किस्मत का द्वार खुलेगा या फिर जैसलमेर-पोकरण को साथ देखा जाए तो पोकरण से महंत प्रतापपुरी के लिए पत्ते खुल सकते हैं। जब भी मंत्रीमण्डल में फेरबदल हुआ।

भाजपा-कांग्रेस संगठन को करना होगा नया गणित

जिलों में आए इस बदलाव ने अब भाजपा और कांग्रेस संगठन को भी बदलाव के लिए अवसर दिया है। धोरीमन्ना-गुड़ामालानी के नेता जो बाड़मेर के जिलाध्यक्ष हैं, उनके लिए यह धरातल खत्म हो सकता है। उधर, बायतु के जो नेता बाड़मेर बालोतरा में थे, उनको बाड़मेर में आना पड़ेगा।

किसने क्या कहा…

ये तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और हम जोड़ने की राजनीति में विश्वास करते हैं। थार के लोगों की भावना पर यह वार किया गया है। लोगों की समस्या को बढ़ा दिया गया है। इस आधार पर विधानसभा का परिसीमन भी होगा तो यह आम आदमी के हित में नहीं होगा। जिलों के सीमांकन के केंद्र में जनता होनी चाहिए।

-हरीश चौधरी, विधायक, बायतु

धोरीमन्ना और गुड़ामालानी को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर बालोतरा में जोड़ा गया है। जनभावना इसके विरोध में है। बायतु को भी दो हिस्सों में बांटना राजनीति ही है। वास्तव में जनता के अनुरूप कार्य पिछली सरकार ने किया था, जिससे सभी लोग संतुष्ट थे। अब चारों तरफ से आम आदमी विरोध कर रहे हैं। पहले 70 किमी तक जिला मुख्यालय था, जो अब धोरीमन्ना के गांवों के लिए 150 किमी तक हो जाएगा। जनता व जनप्रतिनिधियों की रायशुमारी नहीं ली गई है। भाजपा के नेताओं की चुप्पी दर्शाती है कि उनको पता भी नहीं चला, केवल एक दो लोगों ने अपनी चलाई।
-लक्ष्मण गोदारा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

बाड़मेर-बालोतरा जिला पुनर्गठन अधिसूचना को जनविरोधी हैं। गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को जबरन बालोतरा से जोड़ने से जनता को प्रशासनिक भटकाव, असुविधा और असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा। यह फैसला बिना जनसुनवाई और जमीनी अध्ययन के लिया गया है। अधिसूचना निरस्त करने की मांग करते हैं, निर्णय वापस नहीं हुआ तो जनता लोकतांत्रिक आंदोलन करेगी।
-ठाकराराम माली, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष

धोरीमन्ना व गुड़ामालानी उपखंड को लेकर राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ धोरीमन्ना में आमजन का शांतिपूर्ण धरना जारी है। यह फैसला जनता की सुविधा, सुरक्षा और न्याय के विरुद्ध है, जिससे लोगों को प्रशासनिक व कानूनी कार्यों के लिए दूर भटकना पड़ेगा। मैं धोरीमन्ना पहुंचकर इस न्यायपूर्ण आंदोलन में जनता के साथ खड़ा रहूंगा और सभी जागरूक नागरिकों से धरने में शामिल होने की अपील करता हूं।
-हेमाराम चौधरी, पूर्व मंत्री

ये भी पढ़ें

New Delimitation : राजस्थान में बाड़मेर-बालोतरा जिले का फिर बदला भूगोल, बायतु-गुड़ामालानी विधानसभा नए जिले में शामिल
बाड़मेर
Rajasthan Barmer-Balotra district geography again changed Baytu and Gudamalani constituencies Included new district causing a stir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jan 2026 03:01 pm

Published on:

04 Jan 2026 03:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर-बालोतरा जिलों का पुनर्सीमांकन: विपक्ष कह रहा हद कर दी आपने, पक्ष बोले- हद में ला दिया

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: बालोतरा जिले में खुलेंगे रोजगार के द्वार, पेट्रो जोन में रीको की भूखंड आवंटन योजना से निवेश को मिला बढ़ावा

Balotra RECO Land Allotment Scheme
बाड़मेर

बाड़मेर में नए साल की पार्टी बनी जानलेवा; जोधपुर की अस्पताल में सोलर प्लांट श्रमिक की मौत, इलाके में भड़का आक्रोश

Barmer Death
बाड़मेर

Barmer Honeytrap: युवती ने जिम में व्यापारी से की दोस्ती, फ्लैट पर बनाए अवैध संबंध, स्पाई कैमरे से वीडियो बनाकर 40 लाख की डिमांड

Barmer Honeytrap
बाड़मेर

मैराथन में ‘भाग भीमा, भाग भूरा’ का शोर, दादा-पोता-पोती की अनोखी रेस, 3 पोतियों ने दादा का हाथ थाम दर्ज की जीत

दादा-पोता-पोती की अनोखी रेस में दिखी रिश्तों की गर्माहट, पत्रिका फोटो
बाड़मेर

New Delimitation : राजस्थान में बाड़मेर-बालोतरा जिले का फिर बदला भूगोल, बायतु-गुड़ामालानी विधानसभा नए जिले में शामिल

Rajasthan Barmer-Balotra district geography again changed Baytu and Gudamalani constituencies Included new district causing a stir
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.