शहनाइयों की गूंज के बीच थम गई जिंदगी, शादी के घर में पसरा मातम

भवानीमंडी.(झालावाड़) थाना क्षेत्र के पिपलिया गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। जिस आंगन में शहनाइयों की मधुर धुन गूंज रही थी, खुशियों के रंग बिखरे थे और शादी की तैयारियां चरम पर थीं। वहां पलभर में ही मातम छा गया। विवाह की खुशियां अचानक आंसुओं में बदल गईं। गांव पिपलिया में भैरुलाल के पुत्र मनोज और पुत्री प्रियंका की शादी के अवसर पर बुधवार देर रात निकासी (बिंदौरी) का आयोजन पूरे उत्साह के साथ किया जा रहा था। ढोल-नगाड़ों की थाप पर चाचा माणकचंद प्रजापति पुत्र रामप्रताप (35) खुशी से झूम रहे थे। रिश्तेदारों के अनुसार उन्होंने दिल खोलकर नृत्य किया, खुशियों में लोगों पर पैसे भी लुटाए और हर चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी।