Jhalawar: ससुराल वालों ने जंजीरों से बांधकर दामाद की कर दी पिटाई? अवसाद में युवक ने किया सुसाइड, मौत के बाद मच गया बवाल

मृतक के भाई फूलचंद ने बताया कि 11 फरवरी की शाम मनोहर ने शराब के नशे में पत्नी रचना और सास भूली भाई से मारपीट की थी। परिजन दोनों को एसआरजी झालावाड़ ले गए। इसी बीच रचना के पीहर और ननिहाल पक्ष के पांच लोग कार से गांव गादिया झटकाल पहुंचे। जहां से वह मनोहर को पुलिस के हवाले करने का बहाना बनाकर रचना के ननिहाल गांव गुणदी ले गए और वहां उससे जमकर मारपीट की।