अवैध खनन के खिलाफ खनिज विभाग और पुलिस की बड़ी स्ट्राइक

मांडल थाना क्षेत्र में पुलिस ने कोठारी नदी के पेटे में अवैध दोहन की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की। थानाप्रभारी रोहिताश्व यादव के नेतृत्व में टीम ने धूलखेड़ा के निकट कोठारी नदी में बजरी भर रही जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली को घेरा। पुलिस की दबिश देख खनन माफिया व चालक वाहनों को मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। खास बात यह है कि कोठारी नदी में जहां से बजरी निकाली जा रही थी वहां मौक पर पानी भरा हुआ था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जहां पानी या तीन मीटर गहराई में बजरी का दोहन नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद खनन माफिया पानी से बजरी निकालने के साथ तीन मीटर से भी ज्यादा गहराई में बजरी का दोहन कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर खनिज विभाग को सुपुर्द कर दिया है।