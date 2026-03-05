12वीं बोर्ड परीक्षा: टॉयलेट में नकल कर रही छात्रा को पकड़ा, मुकदमा दर्ज

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए किए गए तमाम दावों के बावजूद बुधवार को हाईटेक नकल का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। शहर के सुभाषनगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 12वीं रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) के पेपर में एक छात्रा अंडरगारमेंट्स में मोबाइल छिपाकर नकल करते पकड़ी गई। केंद्र अधीक्षक की सजगता से छात्रा को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसके बाद सुभाषनगर थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है।