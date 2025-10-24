Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

थप्पड़कांड वाले SDM के साथ कार में बैठी महिला कौन? जिसने की आंख मारने की शिकायत, साहब पहले भी कर चुके हैं कई कारनामे

SDM Chhotulal Sharma: थप्पड़कांड में निलंबित एसडीएम छोटूलाल शर्मा को लेकर नया खुलासा हुआ है। कार में बैठी महिला एसडीएम की दूसरी पत्नी हैं, जिसने पंप कर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पहली पत्नी पूनम शर्मा अलग रह रही हैं और हाईकोर्ट में केस दर्ज कर चुकी हैं।

3 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 24, 2025

Rajasthan SDM Chhotulal Sharma slap row
Play video

पहली पत्नी पूनम शर्मा, SDM छोटूलाल शर्मा और दूसरी पत्नी दीपिका व्यास (फोटो-एक्स)

SDM Chhotulal Sharma: थप्पड़कांड में निलंबित हुए प्रतापगढ़ जिले के एसडीएम छोटूलाल शर्मा का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। अब इस मामले में एक नया पेंच सामने आया है। खुलासा हुआ है कि घटना के समय एसडीएम के साथ कार में बैठी महिला उनकी दूसरी पत्नी हैं, जिन्होंने खुद को शर्मा की पत्नी बताकर पेट्रोल पंप कर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।


बता दें कि 21 अक्टूबर को अजमेर-भीलवाड़ा हाइवे स्थित रायला क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर एसडीएम छोटूलाल शर्मा अपनी कार लेकर पहुंचे थे। उनके पीछे एक और कार भी आई, जिसमें उनके साथ एक महिला बैठी थी। दोनों वाहन सीएनजी भरवाने आए थे।


पंप कर्मचारी ने पहले पीछे आई गाड़ी में गैस भरनी शुरू की तो एसडीएम भड़क गए और गुस्से में कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इसके जवाब में पंपकर्मी और एसडीएम में हाथापाई हो गई। यह झगड़ा कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई।


घटना के बाद एसडीएम के साथ मौजूद महिला ने थाने पहुंचकर खुद को उनकी पत्नी बताया और शिकायत दी कि पंप कर्मियों ने उन्हें गलत नजरों से देखा, आंख मारी और अभद्र टिप्पणी की, जिससे उनके पति आक्रोशित हो गए। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने पंप के तीन कर्मचारियों दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।


महिला कौन थी?


अब सामने आया है कि शिकायत देने वाली महिला एसडीएम की दूसरी पत्नी हैं, जिनका नाम दीपिका व्यास है। एसडीएम ने दावा किया है कि दीपिका से उनकी दूसरी शादी 2024 में हुई थी और दोनों का दो महीने का बच्चा भी है। दीपिका वर्तमान में भीलवाड़ा की अंसल कॉलोनी में रहती हैं।


पहली पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप


दूसरी ओर एसडीएम की पहली पत्नी पूनम शर्मा ने बताया कि उनकी शादी साल 2008 में हुई थी और वह लंबे समय से पति से अलग रह रही हैं। पूनम ने आरोप लगाया कि छोटूलाल ने उन्हें घर से निकाल दिया और तलाक के कागजों पर जाली हस्ताक्षर किए। इस संबंध में उन्होंने जोधपुर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है। पूनम का कहना है कि वे अपने बच्चों के साथ अलग रहकर संघर्ष कर रही हैं।


पहले भी रहे विवादों में


छोटूलाल शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर तीन बार कार्रवाई हो चुकी है। पहली बार उन्हें पंचायत समिति के विकास अधिकारी से विवाद करने पर पद से हटाया गया था। दूसरी बार उन पर माइनिंग से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगे। तीसरी बार टोंक में SDM रहते हुए उन्होंने अपने ही चपरासी से हाथापाई की थी। यह मामला रिश्वत से जुड़ा बताया गया था।


अब फिर से गिरी गाज


थप्पड़कांड के बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से छोटूलाल शर्मा को निलंबित कर दिया है। उनका मुख्यालय अब जयपुर सचिवालय के कार्मिक विभाग में रहेगा। इस घटना के बाद पूरे प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एसडीएम के साथ मौजूद महिला ने खुद को पत्नी बताकर शिकायत क्यों की और पुलिस ने बिना सत्यापन के कार्रवाई कैसे कर दी?


मामला अब कई सवाल खड़ा कर रहा


इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक आचरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। निलंबन के बाद अब जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि क्या एसडीएम ने अपने पद का दुरुपयोग किया और क्या छेड़छाड़ का आरोप झूठा था। वहीं, एसडीएम की असली पत्नी पूनम शर्मा के लगाए आरोपों ने भी इस प्रकरण को और पेचीदा बना दिया है।


थप्पड़कांड से शुरू हुआ यह मामला अब निजी और कानूनी विवादों की गुत्थी में बदल गया है, जिसमें एक अफसर का निजी जीवन, पद की मर्यादा और प्रशासनिक जवाबदेही तीनों सवालों के घेरे में हैं।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप पर मारपीट: SDM की पत्नी का आरोप- ‘पेट्रोल पंप कर्मी ने आंख मारी, कहा- क्या माल लग रही’
भीलवाड़ा
SDM Chotulal Sharma Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 03:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / थप्पड़कांड वाले SDM के साथ कार में बैठी महिला कौन? जिसने की आंख मारने की शिकायत, साहब पहले भी कर चुके हैं कई कारनामे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update: जयपुर में अगले 7 दिन साफ रहेगा आसमान, तापमान में मामूली गिरावट के आसार

जयपुर

Good News: राजस्थान ने रचा इतिहास, देश में हासिल किया दूसरा स्थान

जयपुर

Rajasthan Weather: फिर करवट लेगा मौसम, 26, 27 और 28 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ाएगी सर्दी

जयपुर

12th Pass Govt Job राजस्थान में 12 वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी, परीक्षा 27 दिसंबर को

जयपुर

राजस्थान में 3 बड़े नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त, 17 दिन पहले ही आदेश जारी; अब अधिकारी चलाएंगे शहरी सरकार

Nagar Nigam jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.