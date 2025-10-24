थप्पड़कांड वाले SDM के साथ कार में बैठी महिला कौन? जिसने की आंख मारने की शिकायत, साहब पहले भी कर चुके हैं कई कारनामे

पहली पत्नी पूनम शर्मा, SDM छोटूलाल शर्मा और दूसरी पत्नी दीपिका व्यास (फोटो-एक्स)
SDM Chhotulal Sharma: थप्पड़कांड में निलंबित हुए प्रतापगढ़ जिले के एसडीएम छोटूलाल शर्मा का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। अब इस मामले में एक नया पेंच सामने आया है। खुलासा हुआ है कि घटना के समय एसडीएम के साथ कार में बैठी महिला उनकी दूसरी पत्नी हैं, जिन्होंने खुद को शर्मा की पत्नी बताकर पेट्रोल पंप कर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।
बता दें कि 21 अक्टूबर को अजमेर-भीलवाड़ा हाइवे स्थित रायला क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर एसडीएम छोटूलाल शर्मा अपनी कार लेकर पहुंचे थे। उनके पीछे एक और कार भी आई, जिसमें उनके साथ एक महिला बैठी थी। दोनों वाहन सीएनजी भरवाने आए थे।
पंप कर्मचारी ने पहले पीछे आई गाड़ी में गैस भरनी शुरू की तो एसडीएम भड़क गए और गुस्से में कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इसके जवाब में पंपकर्मी और एसडीएम में हाथापाई हो गई। यह झगड़ा कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई।
घटना के बाद एसडीएम के साथ मौजूद महिला ने थाने पहुंचकर खुद को उनकी पत्नी बताया और शिकायत दी कि पंप कर्मियों ने उन्हें गलत नजरों से देखा, आंख मारी और अभद्र टिप्पणी की, जिससे उनके पति आक्रोशित हो गए। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने पंप के तीन कर्मचारियों दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।
अब सामने आया है कि शिकायत देने वाली महिला एसडीएम की दूसरी पत्नी हैं, जिनका नाम दीपिका व्यास है। एसडीएम ने दावा किया है कि दीपिका से उनकी दूसरी शादी 2024 में हुई थी और दोनों का दो महीने का बच्चा भी है। दीपिका वर्तमान में भीलवाड़ा की अंसल कॉलोनी में रहती हैं।
दूसरी ओर एसडीएम की पहली पत्नी पूनम शर्मा ने बताया कि उनकी शादी साल 2008 में हुई थी और वह लंबे समय से पति से अलग रह रही हैं। पूनम ने आरोप लगाया कि छोटूलाल ने उन्हें घर से निकाल दिया और तलाक के कागजों पर जाली हस्ताक्षर किए। इस संबंध में उन्होंने जोधपुर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है। पूनम का कहना है कि वे अपने बच्चों के साथ अलग रहकर संघर्ष कर रही हैं।
छोटूलाल शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर तीन बार कार्रवाई हो चुकी है। पहली बार उन्हें पंचायत समिति के विकास अधिकारी से विवाद करने पर पद से हटाया गया था। दूसरी बार उन पर माइनिंग से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगे। तीसरी बार टोंक में SDM रहते हुए उन्होंने अपने ही चपरासी से हाथापाई की थी। यह मामला रिश्वत से जुड़ा बताया गया था।
थप्पड़कांड के बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से छोटूलाल शर्मा को निलंबित कर दिया है। उनका मुख्यालय अब जयपुर सचिवालय के कार्मिक विभाग में रहेगा। इस घटना के बाद पूरे प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एसडीएम के साथ मौजूद महिला ने खुद को पत्नी बताकर शिकायत क्यों की और पुलिस ने बिना सत्यापन के कार्रवाई कैसे कर दी?
इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक आचरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। निलंबन के बाद अब जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि क्या एसडीएम ने अपने पद का दुरुपयोग किया और क्या छेड़छाड़ का आरोप झूठा था। वहीं, एसडीएम की असली पत्नी पूनम शर्मा के लगाए आरोपों ने भी इस प्रकरण को और पेचीदा बना दिया है।
थप्पड़कांड से शुरू हुआ यह मामला अब निजी और कानूनी विवादों की गुत्थी में बदल गया है, जिसमें एक अफसर का निजी जीवन, पद की मर्यादा और प्रशासनिक जवाबदेही तीनों सवालों के घेरे में हैं।
