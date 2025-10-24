थप्पड़कांड वाले SDM के साथ कार में बैठी महिला कौन? जिसने की आंख मारने की शिकायत, साहब पहले भी कर चुके हैं कई कारनामे



दूसरी ओर एसडीएम की पहली पत्नी पूनम शर्मा ने बताया कि उनकी शादी साल 2008 में हुई थी और वह लंबे समय से पति से अलग रह रही हैं। पूनम ने आरोप लगाया कि छोटूलाल ने उन्हें घर से निकाल दिया और तलाक के कागजों पर जाली हस्ताक्षर किए। इस संबंध में उन्होंने जोधपुर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है। पूनम का कहना है कि वे अपने बच्चों के साथ अलग रहकर संघर्ष कर रही हैं।