‘मैं यहां का SDM हूं भाई हटो…’ यह बोलते हुए पेट्रोल पंप कर्मी को जड़ा थप्पड़, पत्नी के साथ बदसलूकी का लगाया आरोप

रायला (भीलवाड़ा): राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी छोटूलाल शर्मा और पेट्रोल पंप कर्मियों के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शर्मा पंप कर्मियों को धमकाते भी नजर आ रहे हैं।
बता दें कि घटनाक्रम भीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर रायला थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा सीएनजी पेट्रोल पंप पर मंगलवार शाम को घटित हुआ। पुलिस ने शांतिभंग के मामले में तीन पेट्रोल पंप कर्मियों को गिरफ्तार किया। शर्मा अभी प्रतापगढ़ में सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के पद पर नियुक्त हैं। वह पूर्व में भीलवाड़ा जिले में भी विभिन्न मुख्यालयों पर उपखंड अधिकारी रह चुके हैं।
करीब दो मिनट के वायरल दो वीडियो की रिकार्डिंग के अनुसार, पंप के सामने कार रोकने के बावजूद पंपकर्मी के अन्य कार में सीएनजी गैस भरना शुरू कर देने से शर्मा आक्रोशित हुए। वह कर्मी को अन्य कार में सीएनजी भरने से रोकते हुए बोले, मैं एसडीएम हूं भाई, हटो…मैं, यहां का एसडीएम हूं और पंप कर्मी को धक्का देने के बाद थप्पड़ लगाते नजर आए।
बचाव में आए दूसरे कर्मी ने समझाइश की कोशिश की तो उनको भी शर्मा ने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दोनों पंप कर्मियों और शर्मा के बीच हाथपाई हो गई। बचाव में आए तीसरे व्यक्ति से भी शर्मा उलझ गए। इस पर वह व्यक्ति आप हिंदुस्तान की तोप हो क्या, कहते हुए दिखा।
इसी दौरान शर्मा की पत्नी भी चीखती चिल्लाती बचाव के लिए दौड़ती आई। रायला थाना पुलिस ने पंप के तीन कर्मचारी दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार किया। तीनों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। वहीं, शर्मा की पत्नी की तरफ से पति के साथ मारपीट और बदसलूकी की रिपोर्ट पंप मालिक व कर्मियों के खिलाफ दी गई।
मंगलवार शाम चार बजे की घटना बताई है। घटना की सूचना पर तीन पंप कर्मियों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया। शाम सात बजे हमें घटना का वीडियो फुटेज दिया। तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया। पंप प्रबंधन या कर्मी की तरफ से घटना को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। शर्मा की पत्नी की तरफ से आई रिपोर्ट को परिवाद में लिया है।
-बच्छ राज, थानाप्रभारी रायला
पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा था। पेट्रोल पंप कर्मियों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और पत्नी के साथ बदसलूकी की। गाली-गलौज कर हाथापाई की। वह लोग वीडियो को एडिट कर वायरल कर रहे हैं। मैंने पुलिस थाने में घटना की रिपोर्ट दी है।
-वरिष्ठ अधिकारी, छोटूलाल शर्मा
