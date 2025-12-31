दीक्षांत समारोह: भीलवाड़ा के सौ से अधिक सीए को मिली उपाधि

Convocation Ceremony: More than a hundred CAs from Bhilwara received their degrees.
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल की ओर से राजधानी के बिड़ला ऑडिटोरियम में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर में आयोजित समारोह में भीलवाड़ा सहित अन्य जिलों के नव-चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का उत्साह देखते ही बना। समारोह की खास बात यह रही कि भीलवाड़ा से 25 साल के लंबे अंतराल के बाद चयनित रीजनल काउंसिल मेंबर सीए निर्भीक गांधी ने नव-सदस्यों को डिग्रियां और मेंबरशिप सर्टिफिकेट प्रदान किए। भीलवाड़ा के 100 से अधिक युवाओं ने सीए की उपाधि प्राप्त कर अपने जिले का नाम रोशन किया। गौरतलब है कि आईसीएआई की ओर से देशभर में 15 अलग-अलग स्थानों पर इस तरह के दीक्षांत समारोह आयोजित कर कुल 19,949 नए सदस्यों को पेशेवर दुनिया में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।
