गंगवाल 76 मतों से बने अध्यक्ष, भगवान को श्रीफल भेंट कर निकाला विजय जुलूस

परिणामों की घोषणा के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने उपस्थित जन समुदाय के बीच प्रकाश गंगवाल और उनकी पूरी टीम का माला पहनाकर सम्मान किया और विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण करवाया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गंगवाल ने इस विश्वास के लिए पूरे समाज का आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात नई कार्यकारिणी ने सुपार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर श्रीफल अर्पित किया और प्रभु का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर से गाजे-बाजे के साथ एक भव्य विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस मार्ग में जगह-जगह समाज के लोगों ने निर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया।