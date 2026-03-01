युवा संसद में गूंजा आपातकाल का मुद्दा, सांसद अग्रवाल बोले- ‘विकसित भारत के सारथी हैं युवा’

कार्यक्रम समन्वयक प्रवीणकुमार टांक ने बताया कि इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के 27 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। निर्णायक मंडल की ओर से विचारों के मूल्यांकन के बाद श्रेष्ठ पांच प्रतिभागियों का चयन किया गया। इनमें सलोनी चूण्डावत, पूजा रामवानी, खुशी, प्रियांशु व एक अन्य अव्वल रहे। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका डॉ. अन्नु कपूर, जग जितेन्द्र सिंह, लव कुमार जोशी, छैल बिहारी जोशी और डॉ. मनुराज पुरोहित ने निभाई। अंत में एनएसएस जिला समन्वयक धर्मनारायण वैष्णव एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुनील शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार जताया। आयोजन में रोवर-रेन्जर्स, एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण सेवाएं दीं। इस अवसर पर राजकुमार लढा, काश्मीर भट्ट, कमोद सिंह मीना, धर्मेन्द्र चौधरी, प्रवीण कुमार जोशी, राजूराम घांसी, लक्ष्मण गुर्जर, मोहन लाल खटीक, नेहा आंचलिया उपस्थित रहे।