भीलवाड़ा

Road Accident: होली से पहले राजस्थान में भीषण हादसा, पुलिया से गिरी कार, 2 की मौत, चमत्कार से बची बच्चे की जान

भीलवाड़ा जिले में पुलिया से कार गिरने के हादसे में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। घायलों को अजमेर रेफर किया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

भीलवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Mar 01, 2026

Road accident, road accident in Bhilwara, road accident in Bhilwara, car accident, Bhilwara car accident, car falls from culvert, two dead, two dead in Bhilwara

घायल को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

भीलवाड़ा। होली से ठीक पहले एक परिवार पर रविवार दोपहर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में एक कार के अनियंत्रित होकर पुलिया से गिरने से एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए।

पुलिस सूत्रों के अनुसार टोंक जिले के लांबाहरिसिंह निवासी परिवार के सात सदस्य चित्तौड़गढ़ में सांवरिया सेठ के दर्शन कर होली से पहले घर लौट रहे थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे विजयनगर (अजमेर) के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-148 पर पुलिया पार करते समय चालक का कार से नियंत्रण हट गया और वाहन पुलिया से नीचे गिर गया।

चार घायल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से सभी को विजयनगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने चालक नौरत और इंदिरा को मृत घोषित कर दिया। चार अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

परिवार में मातम

हादसे के बीच परिजनों की गोद में बैठा एक छोटा बच्चा पूरी तरह सुरक्षित बच गया। होली से पहले हुए इस हादसे से परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने शवों को शवगृह में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस हाईवे पर टला भीषण हादसा, 17.5 टन गैस से भरे टैंकर का वाॅल्व लीक, जयपुर से बुलाई टीम
दौसा
tanker leak, tanker leak in Dausa, tanker leak in Rajasthan, gas tanker leak, gas tanker leak in Dausa, Dausa news, Rajasthan news, टैंकर में रिसाव, टैंकर में रिसाव इन दौसा, टैंकर में रिसाव इन राजस्थान, गैस टैंकर में रिसाव, दौसा में गैस टैंकर में रिसाव, दौसा न्यूज, राजस्थान न्यूज

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 06:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Road Accident: होली से पहले राजस्थान में भीषण हादसा, पुलिया से गिरी कार, 2 की मौत, चमत्कार से बची बच्चे की जान

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

