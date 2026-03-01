Road Accident: होली से पहले राजस्थान में भीषण हादसा, पुलिया से गिरी कार, 2 की मौत, चमत्कार से बची बच्चे की जान

पुलिस सूत्रों के अनुसार टोंक जिले के लांबाहरिसिंह निवासी परिवार के सात सदस्य चित्तौड़गढ़ में सांवरिया सेठ के दर्शन कर होली से पहले घर लौट रहे थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे विजयनगर (अजमेर) के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-148 पर पुलिया पार करते समय चालक का कार से नियंत्रण हट गया और वाहन पुलिया से नीचे गिर गया।