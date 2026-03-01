पाप-पुण्य जन्म-जन्मांतर तक नहीं छोड़ते पीछा, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के अधीन

आयोजन के दौरान सौधर्म इंद्र एवं यज्ञ नायक तथा धनपति कुबेर की भूमिका निभा रहे संत कुमार पाटनी ने रत्न वर्षा की, जिसने सभी श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। इससे पूर्व प्रातः काल श्रीजी का अभिषेक एवं शांतिधारा का आयोजन हुआ। श्राविका अनिता शाह की ओर से छह उपवास सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपलक्ष्य में ललित एवं श्रुति शाह परिवार को आदिनाथ भगवान का प्रथम अभिषेक और शांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ललित शाह ने श्रीजी को अपने सिर पर लेकर नगर भ्रमण करवाया। इसके पश्चात श्री सिद्ध चक्र विधान की विशेष पूजा-अर्चना की गई। सायंकाल में श्रीजी की संगीतमयी भक्तामर आरती उतारी गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने उत्साह के साथ भाग लिया।