बजरी माफिया की दबंगई: खनिज विभाग सख्त, माइनिंग लीज क्षेत्र के बाहर अवैध कब्जे और मारपीट का आरोप

खनिज विभाग ने काम रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही जब तक सभी कानूनी अनुमतियां नहीं मिल जातीं, फर्म माइनिंग क्षेत्र में कोई काम नहीं कर सकेगी। खनिज विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि फर्म ने आदेश का उल्लंघन किया या बिना राजस्व अनुमति के अन्य गतिविधियों को अंजाम दिया, तो विभागीय स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मारपीट व अवैध रास्ता बनाने के मामले में स्थानीय ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए विधायक गोपी चंद मीणा ने खुद खनिज विभाग को पत्र लिखकर इस 'गुंडागर्दी' पर लगाम लगाने की मांग की थी।