खनन माफिया पर प्रहार: पुलिस और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 12 वाहन जब्त, 4 गिरफ्तार

Crackdown on mining mafia: Police and mining department take major action, 12 vehicles seized, 4 arrested.
राज्य सरकार के निर्देश और जिला कलक्टर के सान्निध्य में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को खनिज व पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर माफिया की कमर तोड़ दी। अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अवैध बजरी और चुनाई पत्थर का परिवहन करते 8 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 2 जेसीबी और 1 डंपर जब्त किया गया। शंभूगढ़ पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।
सहायक खनिज अभियंता सुनील कुमार सनाढ्य ने बताया कि सोमवार देर रात शंभूगढ़ थाना पुलिस ने खारडी गांव के पास मानसी नदी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसएचओ ओमप्रकाश व एएसआई राजेन्द्र सिंह चुंडावत की टीम जब गश्त पर थी, तब नदी में अवैध खनन की सूचना मिली. पुलिस को देखते ही चालक वाहन लेकर भागने लगे, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए बिना नंबर के 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी जब्त कर ली। मौके से जैतपुरा निवासी लहरू लाल भील व रोशन लाल भील, ईरास निवासी कैलाश चंद्र बलाई और खारडी निवासी सत्यनारायण भील को गिरफ्तार किया गया।
खनिज विभाग की टीमों ने मंगलवार देर रात तक जिले के अलग-अलग हिस्सों में नाकाबंदी और छापेमारी जारी रखी। इसके तहत मांडल में चुनाई पत्थर से भरी 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त। कोतवाली क्षेत्र में बजरी से भरी 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी। हमीरगढ़ क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन करते 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त। पुर में एक डंपर अवैध बजरी जब्त की गई। शंभूगढ़ पुलिस ने कुल 5 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 2 जेसीबी पर कार्रवाई की है।
सहायक खनिज अभियंता सनाढ्य ने चेतावनी दी है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अब केवल वाहन जब्ती तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मौके पर ही पंचनामा तैयार कर सख्त कानूनी धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। अवैध खनन और परिवहन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
खनिज विभाग और पुलिस के रडार पर जिले के वे इलाके हैं जहां नदियों और पहाड़ियों से अवैध दोहन की शिकायतें सर्वाधिक रहती हैं।
