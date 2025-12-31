खनन माफिया पर प्रहार: पुलिस और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 12 वाहन जब्त, 4 गिरफ्तार

सहायक खनिज अभियंता सुनील कुमार सनाढ्य ने बताया कि सोमवार देर रात शंभूगढ़ थाना पुलिस ने खारडी गांव के पास मानसी नदी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसएचओ ओमप्रकाश व एएसआई राजेन्द्र सिंह चुंडावत की टीम जब गश्त पर थी, तब नदी में अवैध खनन की सूचना मिली. पुलिस को देखते ही चालक वाहन लेकर भागने लगे, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए बिना नंबर के 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी जब्त कर ली। मौके से जैतपुरा निवासी लहरू लाल भील व रोशन लाल भील, ईरास निवासी कैलाश चंद्र बलाई और खारडी निवासी सत्यनारायण भील को गिरफ्तार किया गया।