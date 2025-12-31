31 दिसंबर 2025,

बुधवार

भीलवाड़ा

खनन माफिया पर प्रहार: पुलिस और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 12 वाहन जब्त, 4 गिरफ्तार

- आधी रात को मानसी नदी में दी दबिश; 8 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और डंपर समेत अवैध बजरी व पत्थर के वाहन पकड़े

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Dec 31, 2025

राज्य सरकार के निर्देश और जिला कलक्टर के सान्निध्य में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को खनिज व पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर माफिया की कमर तोड़ दी। अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अवैध बजरी और चुनाई पत्थर का परिवहन करते 8 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 2 जेसीबी और 1 डंपर जब्त किया गया। शंभूगढ़ पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।

मानसी नदी में आधी रात को फिल्मी स्टाइल में पीछा, पकड़े गए चार चालक

सहायक खनिज अभियंता सुनील कुमार सनाढ्य ने बताया कि सोमवार देर रात शंभूगढ़ थाना पुलिस ने खारडी गांव के पास मानसी नदी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसएचओ ओमप्रकाश व एएसआई राजेन्द्र सिंह चुंडावत की टीम जब गश्त पर थी, तब नदी में अवैध खनन की सूचना मिली. पुलिस को देखते ही चालक वाहन लेकर भागने लगे, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए बिना नंबर के 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी जब्त कर ली। मौके से जैतपुरा निवासी लहरू लाल भील व रोशन लाल भील, ईरास निवासी कैलाश चंद्र बलाई और खारडी निवासी सत्यनारायण भील को गिरफ्तार किया गया।

जिलेभर में चला हंटर: कहां क्या पकड़ा गया

खनिज विभाग की टीमों ने मंगलवार देर रात तक जिले के अलग-अलग हिस्सों में नाकाबंदी और छापेमारी जारी रखी। इसके तहत मांडल में चुनाई पत्थर से भरी 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त। कोतवाली क्षेत्र में बजरी से भरी 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी। हमीरगढ़ क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन करते 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त। पुर में एक डंपर अवैध बजरी जब्त की गई। शंभूगढ़ पुलिस ने कुल 5 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 2 जेसीबी पर कार्रवाई की है।

जब्ती के साथ बनेगा पंचनामा, अब सीधे कड़ी कार्रवाई

सहायक खनिज अभियंता सनाढ्य ने चेतावनी दी है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अब केवल वाहन जब्ती तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मौके पर ही पंचनामा तैयार कर सख्त कानूनी धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। अवैध खनन और परिवहन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

जिले के 'हॉटस्पॉट' क्षेत्र

खनिज विभाग और पुलिस के रडार पर जिले के वे इलाके हैं जहां नदियों और पहाड़ियों से अवैध दोहन की शिकायतें सर्वाधिक रहती हैं।

  • बनास नदी क्षेत्र: हमीरगढ़, कोटड़ी, और बीगोद के पास नदी का तटीय क्षेत्र।
  • मानसी नदी बेल्ट: शंभूगढ़ और आसींद के आस-पास का रेतीला इलाका।
  • पुर-मांडल क्षेत्र: यहां चुनाई पत्थर के अवैध खनन और ओवरलोडिंग की समस्या।
  • सवाईपुर-बड़लियास: बजरी माफियाओं की सक्रियता के कारण यह क्षेत्र संवेदनशील श्रेणी में है।

Published on:

31 Dec 2025 09:11 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / खनन माफिया पर प्रहार: पुलिस और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 12 वाहन जब्त, 4 गिरफ्तार

