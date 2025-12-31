पद्माक्षी पुरस्कार: जिला टॉपर छात्राओं के पास रजिस्ट्रेशन के लिए 8 जनवरी तक का समय

Padmakshi Award: District topper girl students have until January 8th to register.
प्रदेश की मेधावी बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित 'पद्माक्षी पुरस्कार' योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब 8 जनवरी तक कर सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की जिला टॉपर छात्राओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर से बढ़ाकर 8 जनवरी कर दी है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र बालिकाएं शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपने प्रस्ताव भिजवा सकती हैं।
बालिका शिक्षा फाउंडेशन की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित किए जाएं। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से सत्यापन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी तय की गई है।
यह पुरस्कार कुल 8 श्रेणियों में दिया जाएगा, जिसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष पिछड़ा वर्ग, बीपीएल और निशक्त वर्ग (दिव्यांग) शामिल हैं।योजना का लाभ केवल राजस्थान की मूल निवासी उन बालिकाओं को मिलेगा जो सरकारी स्कूलों (माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा) में अध्ययनरत हैं।
पुरस्कार राशि का गणित
