पद्माक्षी पुरस्कार: जिला टॉपर छात्राओं के पास रजिस्ट्रेशन के लिए 8 जनवरी तक का समय

प्रदेश की मेधावी बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित 'पद्माक्षी पुरस्कार' योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब 8 जनवरी तक कर सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की जिला टॉपर छात्राओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर से बढ़ाकर 8 जनवरी कर दी है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र बालिकाएं शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपने प्रस्ताव भिजवा सकती हैं।