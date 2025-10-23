Crime News: दोस्त के साथ ससुराल गया था पत्नी को लेने, वहीं चाकू घोंपकर मार डाला



बेकरियां थानाधिकारी उत्तम सिंह मेड़तिया ने बताया कि सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के हिमावा फली घरट निवासी हुरमी बाई पत्नी वालाराम ने बेकरिया थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि रात करीब 11 बजे वालाराम पुत्र सुकाराम गरासिया (30) निवासी हिमावा फली घरट अपने दोस्त सुरेश पुत्र तेजाराम गरासिया के साथ मोटरसाइकिल लेकर वालाराम की पत्नी हुरमी बाई को लेने तेजा का वास निवासी ससुर भैराराम के घर पहुंचे।