Crime News: दोस्त के साथ ससुराल गया था पत्नी को लेने, वहीं चाकू घोंपकर मार डाला

Udaipur Crime: शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मामला बेकरिया थाना एरिया का है।

उदयपुर

Arvind Rao

Oct 23, 2025

Udaipur Crime

तेजा का वास स्थित वह मकान जहां युवक की हत्या की गई (फोटो- पत्रिका)

Udaipur Crime: कोटड़ा (उदयपुर): बेकरिया थाना क्षेत्र के तेजा का वास में मंगलवार रात शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।


बेकरियां थानाधिकारी उत्तम सिंह मेड़तिया ने बताया कि सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के हिमावा फली घरट निवासी हुरमी बाई पत्नी वालाराम ने बेकरिया थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि रात करीब 11 बजे वालाराम पुत्र सुकाराम गरासिया (30) निवासी हिमावा फली घरट अपने दोस्त सुरेश पुत्र तेजाराम गरासिया के साथ मोटरसाइकिल लेकर वालाराम की पत्नी हुरमी बाई को लेने तेजा का वास निवासी ससुर भैराराम के घर पहुंचे।


जहां हुरमी सात दिन पूर्व ही अपने पीहर तेजा का वास आई हुई थी। वालाराम और सुरेश दोनों ससुर भैराराम के घर चारपाई पर बैठे-बैठे बात कर रहे थे। उस दौरान सुरेश ने उनसे मालवा का चौरा चलने को कहा। वालाराम ने रात के समय घर से बाहर जाने से इनकार कर दिया।


इससे सुरेश नाराज हो गया और शराब के नशे में गाली-गलौज करता हुआ वालाराम के पास आकर उसके कपड़े में छुपाया चाकू निकाल लिया और वालाराम के पीठ और पेट में चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने गई वालाराम की पत्नी हुरमी और उसकी सास कुरीबाई पर भी सुरेश ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों को चोटें आई।


चीखने की आवाज सुनकर ससुर भैराराम भी खेत से मौके पर पहुंचे। चाकूवार से गंभीर चोट के कारण वालाराम की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी सुरेश मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार वालाराम पुत्र की इकलौती संतान थी। इसके एक ही पुत्री है। घटना के बाद पीहर पक्ष ने पुलिस को सूचना दी।


इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव बेकरिया सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया और मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। बुधवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम करवा शव सुपुर्द किया गया। थानाधिकारी मेडतिया ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम करवाकर शव सुपुर्द किया है। आरोपी की तलाश जारी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

23 Oct 2025 11:24 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Crime News: दोस्त के साथ ससुराल गया था पत्नी को लेने, वहीं चाकू घोंपकर मार डाला

