Jhalawar: एक पाव दूध के लिए तोड़ी कुत्ते की कमर, बेरहम युवक ने लाठी से मार-मारकर किया घायल, पुलिस ने ये लिया एक्शन

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक पाव दूध के लिए आरोपी युवक ने लठ से कुत्ते पर कई वार कर गंभीर घायल कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने टीम गठित की। इसी दौरान परिवादी बलवीर प्रजापति निवासी चंदा महाराज की पुलिया ने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें बताया कि मंगलवार शाम चार बजे मैं चंदा महाराज की पुलिया से संजय कॉलोनी की तरफ पहुंचा तो वहां यश किराना स्टोर वालों का लड़का मनीष सुमन बड़ी बेरहमी से एक कुत्ते के साथ मारपीट कर रहा था।