Churu Road Accident: अपने मोहल्ले की पहली ग्रेजुएट महिला और उसके पति की दर्दनाक मौत, खेत से लौट रहे थे घर, दोनों में एक गजब का संयोग



थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग के अनुसार, शहनाज अहमद चौहान उम्र 50 लाल निवासी वार्ड नंबर-21 सादुलपुर ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसके बहनोई आबाद अली तथा बहन खातून बानो अपने खेत से मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे। वह अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे चल रहा था तथा उसकी बहन व बहनोई अपनी मोटरसाइकिल से आगे-आगे चल रहे थे।