Churu Road Accident: अपने मोहल्ले की पहली ग्रेजुएट महिला और उसके पति की दर्दनाक मौत, खेत से लौट रहे थे घर, दोनों में एक गजब का संयोग

पति-पत्नी की सड़क हादसे में मौत (फोटो- पत्रिका)
Churu Road Accident: सादुलपुर (चूरू): खेत से हमेशा की तरह खुशी-खुशी बाइक लेकर पति-पत्नी अपने घर के लिए रवाना हुए। लेकिन उन्हें और इंतजार कर रहे परिजनों को क्या पता था कि वे घर नहीं पहुंच पाएंगे।
बच्चे इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक सूचना मिली कि सड़क हादसे में माता-पिता की मौत हो गई। दूसरी ओर देखते ही देखते घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कार चालक कार को छोड़कर फरार हो चुका था।
मोहल्ले के प्रमुख लोगों सहित मोहसिन शेख ने बताया कि सड़क हादसे में मृतक महिला खातून बानो उम्र 56 साल नरड़ियान मोहल्ले की पहली ग्रेजुएट महिला थी तथा आंगनबाड़ी केंद्र में काम कर बच्चों को पढ़ाया करती थी।
उन्होंने बताया कि यह भी एक संयोग है कि दोनों का जन्म तिथि लगभग बराबर है। खातून बानो की जन्मतिथि 10 मई 1969 उनके पति आबाद अली की जन्म तिथि 10 अगस्त 1969 है। घटना के बाद मोहल्ले में शोक की लहर छा गई।
थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग के अनुसार, शहनाज अहमद चौहान उम्र 50 लाल निवासी वार्ड नंबर-21 सादुलपुर ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसके बहनोई आबाद अली तथा बहन खातून बानो अपने खेत से मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे। वह अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे चल रहा था तथा उसकी बहन व बहनोई अपनी मोटरसाइकिल से आगे-आगे चल रहे थे।
इसी दौरान दिल्ली नंबर की एक कार के चालक ने तेजगति और लापरवाही से कार चलाता हुआ लाया। सही दिशा में और निर्धारित गति में मोटरसाइकिल पर चल रहे उसके बहन- बहनोई को टक्कर मार दी। घटना के बाद कार चालक कार को छोड़कर फरार हो गया।
दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के कारण उसकी बहन और बहनोई की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना का मौका निरीक्षण कर कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने दोनों मृतको के शवों का पोस्टमॉर्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
