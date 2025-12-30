Churu : निजी स्कूल में नाबालिक छात्र के साथ मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल

सादुलपुर. पांच रोज पूर्व एक निजी विद्यालय में छात्र के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। लोगों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के ओर से मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले को लेकर कुम्हार समाज के लोगो सहित सर्व समाज के लोगो ने घटना के विरोध में विधायक मनोज न्यांगली तथा किसान नेता निर्मल प्रजापत के नेतृत्व में सिद्धमुख मोड़ से जुलूस के रूप में लॉर्ड्स स्कूल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सैकड़ों लोग मिनी सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। समाज के प्रमुख लोगों ने मामले को लेकर एसडीएम से भी वार्ता की। इस दौरान मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई एवं भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाने की मांग को लेकर जिला कलक्टर के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया।