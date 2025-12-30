Churu : निजी स्कूल में नाबालिक छात्र के साथ मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल

सादुलपुर. पांच रोज पूर्व एक निजी विद्यालय में छात्र के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। लोगों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के ओर से मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले को लेकर कुम्हार समाज के लोगो सहित सर्व समाज के लोगो ने घटना के विरोध में विधायक मनोज न्यांगली तथा किसान नेता निर्मल प्रजापत के नेतृत्व में सिद्धमुख मोड़ से जुलूस के रूप में लॉर्ड्स स्कूल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सैकड़ों लोग मिनी सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। समाज के प्रमुख लोगों ने मामले को लेकर एसडीएम से भी वार्ता की। इस दौरान मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई एवं भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाने की मांग को लेकर जिला कलक्टर के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया।
प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। मौके पर मौजूद थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि मामले की गहन एवं निष्पक्ष जांच की जाएगी तथा जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि निजी विद्यालयों में अनुशासन के नाम पर छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने प्रशासन से शिक्षा संस्थानों की नियमित निगरानी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। इस मौके पर प्रजापत विकास समिति के अध्यक्ष सुल्तान सिह,बनवारीलाल प्रजापत, धर्मपाल टाक, नत्थू राम घणाऊ, मुकेश गुलपुरा,लेखराम फौजी, शीशराम निमिवाल, जगदीश सेऊवा, हेतराम किरोङीवाल, मोहरसिंह सांखु,लखवीर खुड्डी, कुरडाराम दमीवाल, रोहताश , लोकराम सेऊवा, विनोद मांडा सेऊवा तथा सादुलपुर अभिभाषक संघ के एडवोकेट सहित प्रजापत समाज व सर्व समाज के लोग मौजूद थे।
आठ सूत्री मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
ज्ञापन में बताया कि लॉईस इंटरनेशनल स्कूल में 24 दिसम्बर को नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट के आरोपी खुले आम घूम रहे हैं, जो पीड़ित को मुकदमा वापस लेने बाबत प्रताडित कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी अति शीघ्र कार्रवाई करवाई जाए। प्रकरण में परिवादी पर राजीनामा करने का दबाव बनाने बाबत परिवादी व उसके नाबालिग पुत्र पर दर्ज झूठे मुकदमे की जांच कर एफआर लगाई जाए। विभागीय जांच कराकर स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। परिवादी पर राजीनामा बाबत दबाव देने व धमकी देने वाले स्कूल चेयरमैन तथा उसके सहयोगियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले में सोशल मीडिया व आरपी शर्मा जो स्कूल का प्रिंसिपल जिसका फेसबुक अकाउंट रुधर शर्मा के नाम से है, के जरिए नाबालिग बच्चे की पहचान उजागर करने पर कार्रवाई, निजी शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा समिति गठन कर निगरानी शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी को सौंपी जाने सहित आठ सूत्री मांगो का ज्ञापन सौपकर कार्रवाई की मांग की।
शिक्षक ने भी करवाया मामला दर्ज
शहर में एक निजी स्कूल में मैच के दौरान नाबालिग से मारपीट के वीडियो वायरल के बाद प्रिंसिपल ने छात्र ओर उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। थाना अधिकारी ने बताया कि प्रिंसिपल रामप्रसाद उम्र 42 साल निवासी वार्ड 04 एमपी चौक सादुलपुर ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि 24 दिसंबर को विद्यालय परिसर में कबड्डी का फाइनल मैच खेला जा रहा था। मैच के दौरान कक्षा 11 के छात्र और दूसरे खिलाड़ी के बीच टी-शर्ट पकडऩे को लेकर कहासुनी हो गई। समझाने पर नाबालिग छात्र आवेश में आ गया।
दर्ज मामले में आरोप लगाया कि अनुशासनहीन व्यवहार करते हुए प्रिंसिपल की कॉलर पकडक़रथप्पड़ मार दिया तथा धक्का देकर उन्हें मैदान से बाहर गिरा दिया। प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि घटना की जानकारी देने पर छात्र के पिता दीपचंद प्रजापत स्कूल पहुंचे और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिससे उनका पूरा परिवार दहशत में है। घटना का वीडियो भी मौजूद बताया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शरू की है।
