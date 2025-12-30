संकल्पों का साल रहा 2025: मरुस्थलीय जिला बने चूरू ने पकड़ी विकास की राह, कुछ हुए पूर्ण, कई कार्य रहे अपूर्ण, राजनीति भी हुई, रिंग रोड डीपीआर में उलझ गई

चूरू शहर को मिल रहे है दो ओवरब्रिज पुल

चूरू जिला मुख्यालय पर जयपुर की ओर जानेवाले मार्ग पर तंगहाल ओवरब्रिज की समस्या का तो समाधान इस वर्ष भी नहीं हो पाया लेकिन शहर में अग्रसेन नगर ओवरब्रिज और बिसाऊ फाटक पूनियां काॅलोनी ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को अवश्य गति मिली। पूनियां कॉलोनी में ओवर ब्रिज का निर्माण बीच बीच में थमा भी, पुलिया के निकट बनीं दुकानें या निर्माण बाधक भी बनें, क्योंकि सुविधा सभी को चाहिए लेकिन मकान और जमीन के प्रति अनुराग जरा भी त्याग करने को तैयार नहीं हुआ। कुछ संवेदको की मनमर्जी, कुछ नौकरशाही अक्सर विकास में अवरोध खड़ा करती है। फिर भी गनिमत यह है कि अब शहर के दोनों बड़े रेल पुल का निर्माण कार्य 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इसलिए संभावना है आनेवाला वर्ष 2026 में दोलो पुल लोकार्पित हो जाएंगे। इसी क्रम में अग्रसेन और पूनियां कॉलोनी अण्डरपास कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जो आनेवाले नए वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।