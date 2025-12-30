संकल्पों का साल रहा 2025: मरुस्थलीय जिला बने चूरू ने पकड़ी विकास की राह, कुछ हुए पूर्ण, कई कार्य रहे अपूर्ण, राजनीति भी हुई, रिंग रोड डीपीआर में उलझ गई

चूरू. उत्साह से लबरेज, भाजपा की नई सरकार के दूसरे वर्ष में प्रवेश के बढ़ते कदम, बजट घोषणाओं में संकल्पों को पूर्ण करने के वादे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, खेल, सड़क, परिवहन, रेल विकास, खेल सहित विविध विकासशील गतिविधियों का ताना बाना बुना गया। वर्ष 2025 (Year 2025) के आखरी दिनों में सरकार के दो साल पूर्ण होने पर विकास के साथ सुशासन का रथ भी दौडा। मरुस्थलीय जिले के रूप में घोषित हुए चूरू जिले में पंचायत राज संस्थाओं का दायरा बढ़ा, जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों से लेकर ग्राम वार्डों के पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन और नवसृजन की प्रारंभिक प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही वर्ष 2026 (New Year 2026) आते आते चूरू (Churu) 13 पंचायत समितियों वाला जिला बन गया। पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव के बिना बीत रहे साल के बाद नव प्रवेश में क्या गांव और शहरों की सरकार बन पाएगी इसका जिलेवासियों को इंतजार है।
चूरू शहर को मिल रहे है दो ओवरब्रिज पुल
चूरू जिला मुख्यालय पर जयपुर की ओर जानेवाले मार्ग पर तंगहाल ओवरब्रिज की समस्या का तो समाधान इस वर्ष भी नहीं हो पाया लेकिन शहर में अग्रसेन नगर ओवरब्रिज और बिसाऊ फाटक पूनियां काॅलोनी ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को अवश्य गति मिली। पूनियां कॉलोनी में ओवर ब्रिज का निर्माण बीच बीच में थमा भी, पुलिया के निकट बनीं दुकानें या निर्माण बाधक भी बनें, क्योंकि सुविधा सभी को चाहिए लेकिन मकान और जमीन के प्रति अनुराग जरा भी त्याग करने को तैयार नहीं हुआ। कुछ संवेदको की मनमर्जी, कुछ नौकरशाही अक्सर विकास में अवरोध खड़ा करती है। फिर भी गनिमत यह है कि अब शहर के दोनों बड़े रेल पुल का निर्माण कार्य 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इसलिए संभावना है आनेवाला वर्ष 2026 में दोलो पुल लोकार्पित हो जाएंगे। इसी क्रम में अग्रसेन और पूनियां कॉलोनी अण्डरपास कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जो आनेवाले नए वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।
नए साल में मिलेगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल
चूरू की महत्वाकांक्षी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजना में यहां के पं.दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज (Pandit Deendayal Upadhyay Medical College) में बन रहे पांच मंजिला अस्पताल शायद आनेवाले नए साल में मिल जाएगा। सामान्य से लेकर असाध्य रोगों के इलाज के लिए मेडिकल काॅलेज में बन रहे अस्पताल का कार्य पूर्णता की ओर बताया जा रहा है। जानकारों की माने तो नए साल में अस्पताल सेवाएं देने लगेंगे। अस्पताल में पं.दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा भी लग जाएंगी ऐसी संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा राजकीय भरतिया अस्पताल के पुराने भवन को तोड़कर बनाया जा रहा नया भवन में आ रहे नए साल में पूर्ण होने की संभावना बताई जा रही है।
स्पोर्ट्स स्कूल तैयार खिलाडि़यों का इंतजार
एक जिला एक खेल की तर्ज पर स्पोर्ट्स स्कूल की घोषणा की गई थी जिसके क्रम में चूरू जिला मुख्यालय पर स्पोर्ट्स स्कूल (Churu Sports School) भवन बनकर तैयार हो गया है। युवा मामले एवं खेल विभाग अन्तर्गत स्पोर्ट्स स्कूल के नवनिर्मित भवन का अभी 21 दिसंबर को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ और विधायक की ओर से उद्घाटन कर दिया गया है। उप जिला शिक्षा अधिकारी खेल रामूराम बुंदेला के अनुसार स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बजट प्रस्ताव भेजा गया है। स्टेडियम में ट्रेक आदि बने हुए है आनेवाले नए शैक्षिक सत्र में प्रशिक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा।
धरातल पर नहीं उतरी रिंग रोड
चूरू की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना में रिंग रोड (Churu Ring Road) अभी तक कागजों में ही रेंग रही है। हालांकि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी प्रगति रिपोर्ट में बताया है कि 200 करोड़ रुपए की लागत से तारानगर सड़क वाया भालेरीसड़क से सरदारशहर सड़क, वाया रतनगढ़ सड़क वाया देपालसरसड़क से राष्ट्रीय राजमार्ग 52 तक की रिंग रोड की डीपीआर बनाने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
कृषि महाविद्यालय का कार्य शुरू
राज्य सरकार की ओर से बजट सत्र में चूरू में कृषि महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई थी जिसके क्रम में चूरू के निकट गांव खासोली में कृषि महाविद्यालय के भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। जबकि वर्तमान में कृषि महाविद्यालय की कक्षाएं चूरू के लोहिया महाविद्यालय में लगाई जा रही है।
रेलवे प्लेटफार्म का कार्य जारी
भारतीय रेल मंत्रालय की ओर से अमृत महोत्सव रेल विकास परियोजना में चूरू जिला मुख्यालय के प्लेटफार्म के नवीनीकरण का कार्य करीब दो साल पहले शुरू किया गया। चूरू जक्शन के प्लेट फार्म के पुराने भवन आदि तोड़कर आधुनिक सुविधाओं से सृजित कर किए जा रहे विकास कार्य का दौर इस साल भी जारी रहा। कई बार रेल मण्डल के अधिकारियों की ओर से निरीक्षण भी किया गया लेकिन कार्य अभी भी पूर्ण होना शेष है। अब भी प्लेटफार्म पर विविध कार्य चल रहे हैँ और काम प्रगति पर बताया जा रहा है।
