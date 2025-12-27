Churu Weather : बदला मौसम, आसमान में छाए बादल, शीत लहर का प्रकोप बढ़ा

oplus_0
सिधमुख. कस्बे के क्षेत्र में लगातार दो दिनों से बदला मौसम आसमान में छाए रहे बादल। दो-तीन दिन लगातार चल रही शीत लहर ने मौसम में ठंडक घोल दी। दिन में बीच-बीच में सूर्य देव बादलों से आंख मिचौली का खेल पूरे दिन चलता रहा। बादल वाही की वजह से सुबह शाम सर्दी का असर बढ़ता। सुबह शाम बढ़ रही सर्दी से लोग गर्म कपड़ों से बचाव करते नजर आने लगे हैं। सुबह-सुबह अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। सर्दी के कारण रोजमर्रा के कार्यों की दिनचर्या बदलाव आया है।पूरे दिन आसमान में हल्के छितराए बादल छाए रहे।
सर्द हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त
सांखू फोर्ट. क्षेत्र में इन दिनों में सर्दी असर बढ़ रहा हैं जिससे पशु पक्षी व आमजन का जनजीवन असर व्यस्त रहा है। ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। लोग सुबह देरी से उठने व शाम को जल्दी घरों में जाने लगे हैं। हालांकि, दिन में धूप खिली रही, लेकिन सर्द हवाओं से लोगो को परेशान रहे। सुबह के समय आसमान में छितराए बादल छाए रहे जिससे ठंड का असर अधिक रहा। वहीं, किसानों ने बताया कि खेतों में खड़ी फसलों में बढ़वार हो रही है इस समय मावठ होती है तो चने, गेहूं व सरसों की फसलों में का लाभदायक रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
चूरू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग