Churu Weather : बदला मौसम, आसमान में छाए बादल, शीत लहर का प्रकोप बढ़ा

सर्द हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त

सांखू फोर्ट. क्षेत्र में इन दिनों में सर्दी असर बढ़ रहा हैं जिससे पशु पक्षी व आमजन का जनजीवन असर व्यस्त रहा है। ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। लोग सुबह देरी से उठने व शाम को जल्दी घरों में जाने लगे हैं। हालांकि, दिन में धूप खिली रही, लेकिन सर्द हवाओं से लोगो को परेशान रहे। सुबह के समय आसमान में छितराए बादल छाए रहे जिससे ठंड का असर अधिक रहा। वहीं, किसानों ने बताया कि खेतों में खड़ी फसलों में बढ़वार हो रही है इस समय मावठ होती है तो चने, गेहूं व सरसों की फसलों में का लाभदायक रहेगी।