चूरू में झींगा पालन करने वाले किसानों को बिजली विभाग का बड़ा ‘झटका’, सांसद राहुल कस्वां ने कही यह बात

कुछ किसान सस्ती बिजली का लाभ लेने का प्रयास करते हैं तो उन पर 7 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। इससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। क्षेत्र के सांसद राहुल कस्वां ने बताया कि चूरू के कई इलाकों में केवल बारिश के भरोसे बाजरा या मूंग की एक ही फसल हो पाती है। इसके अलावा दूसरी कोई खेती संभव नहीं है। ऐसे में झींगा पालन किसानों के लिए बड़ा सहारा बना है। सरकार को इसे प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन महंगी बिजली के कारण यह काम बंद होने की कगार पर है।