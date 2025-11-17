Patrika LogoSwitch to English

चूरू

Churu: किसानों के साथ सांसद कस्वां का ट्रैक्टर मार्च, RAC और STF की टीम समेत भारी पुलिस सुरक्षा बल तैनात

Rajasthan News: चूरू सांसद राहुल कस्वां का किसान एकता ट्रैक्टर मार्च आज सादुलपुर से चूरू होते हुए जयपुर तक जाएगा। यात्रा का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है।

चूरू

image

Akshita Deora

Nov 17, 2025

फोटो: पत्रिका

Farmers' Unity Tractor March: चूरू के सांसद राहुल कस्वां के नेतृत्व में आज किसान एकता ट्रैक्टर मार्च का आगाज हो रहा है। यह मार्च किसानों की प्रमुख समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से सादुलपुर से शुरू होकर चूरू होते हुए जयपुर तक जाएगी। मार्च में चूरू जिले के विधायक और कई कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे।

अलर्ट मोड़ पर आया प्रशासन

ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर जिलों से भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। RAC और STF की टीमें भी सादुलपुर में तैनात रहेंगी, ताकि मार्च शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

ये बोले सांसद राहुल कस्वां

सांसद राहुल कस्वां ने मार्च की शुरुआत से पहले कहा कि 'कई सीज़न का फसल बीमा क्लेम अब तक बकाया पड़ा है, जिससे किसान परेशान हैं। इसके अलावा, किसानों को खाद, बीज और एमएसपी पर खरीदी के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। डीएपी और यूरिया की भारी किल्लत के कारण भी किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एमएसपी पर खरीदी में गड़बड़ी और टोकन काटने में समस्याओं की वजह से किसान संकट में हैं। इसके साथ ही, कृषि कनेक्शन न मिलना, जल जीवन मिशन की विफलता, रेलवे समपार पर आरयूबी निर्माण की कमी जैसी समस्याएं भी किसानों के लिए चुनौती बन चुकी हैं।'

किसानों के हित में इन नीतिगत फैसले की मांग

कस्वां ने इस ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से किसानों के लिए कई नीतिगत फैसलों की मांग की है। इनमें मध्यप्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर भावांतर योजना लागू करना, प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना में मूंग और चना फसल को शामिल करना, और फसल बीमा क्लेम का शीघ्र भुगतान शामिल है।

Updated on:

17 Nov 2025 01:34 pm

Published on:

17 Nov 2025 12:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu: किसानों के साथ सांसद कस्वां का ट्रैक्टर मार्च, RAC और STF की टीम समेत भारी पुलिस सुरक्षा बल तैनात

चूरू

राजस्थान न्यूज़

