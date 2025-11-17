Churu: किसानों के साथ सांसद कस्वां का ट्रैक्टर मार्च, RAC और STF की टीम समेत भारी पुलिस सुरक्षा बल तैनात

सांसद राहुल कस्वां ने मार्च की शुरुआत से पहले कहा कि 'कई सीज़न का फसल बीमा क्लेम अब तक बकाया पड़ा है, जिससे किसान परेशान हैं। इसके अलावा, किसानों को खाद, बीज और एमएसपी पर खरीदी के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। डीएपी और यूरिया की भारी किल्लत के कारण भी किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एमएसपी पर खरीदी में गड़बड़ी और टोकन काटने में समस्याओं की वजह से किसान संकट में हैं। इसके साथ ही, कृषि कनेक्शन न मिलना, जल जीवन मिशन की विफलता, रेलवे समपार पर आरयूबी निर्माण की कमी जैसी समस्याएं भी किसानों के लिए चुनौती बन चुकी हैं।'