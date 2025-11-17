Accident: जयपुर के सड़क हादसे में 4 बच्चे हो गए अनाथ, पिता को खोने के बाद हाथ जोड़कर ये विनती करने लगी 12 साल की बेटी

हरमाड़ा डंपर हादसे ने तन्वी के पिता श्रवण सैनी को हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया। श्रवण घर का मुखिया थे और परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य। उनकी मौत ने पूरे परिवार को आर्थिक संकट में धकेल दिया है। घर में बूढ़ी मां, पत्नी पिंकी, दो बेटियां (12 और 9 वर्ष) और पांच वर्ष का एक बेटा है। पिंकी आज भी सदमे से बाहर नहीं आ पाई। आर्थिक सहारे के बारे में पूछने पर वह मौन हो गई और बस इतना कह पाई, एक की गलती ने सब छीन लिया। बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनका पेट कैसे भरेगा, बूढ़ी मां का सहारा कौन बनेगा। श्रवण के भाई सुरेन्द्र ने बताया कि हादसे को 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक सरकार से किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली।