Jaipur Harmada Accident: जयपुर में डंपर से 15 लोगों को कुचलने वाले ड्राइवर को लेकर आया नया अपडेट, नहीं हो पा रहा लाइसेंस निरस्त, जानिए क्यों?

जयपुर। हरमाड़ा में 15 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले डंपर चालक का लाइसेंस अब भी ‘कानूनी सुरक्षा कवच’ में सुरक्षित है। आरटीओ ने लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया तो शुरू कर दी, पर मोटर व्हीकल एक्ट का प्रावधान ऐसा है कि आरोपी के जेल में होने से नोटिस की ‘रस्म’ पूरी नहीं हो पा रही। लिहाजा, कार्रवाई की फाइल फिलहाल इंतजार में है, कानून के मुताबिक आरोपी की सुनवाई जरूरी है, भले ही वह जेल में क्यों न हो।