जयपुर में हैवानियत की हदें पार: 83 साल की बुजुर्ग महिला से दरिंदगी, पुलिस ने 24 घंटे में ऐसे पकड़ा आरोपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस ने तुरंत विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने पारंपरिक मुखबिरी के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी संसाधनों (CCTV और मोबाइल लोकेशन) का सहारा लिया। कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस बिशनगढ़ निवासी आरोपी तक पहुंची। शुरुआत में आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और सबूत सामने रखे, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है।