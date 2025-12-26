26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर में हैवानियत की हदें पार: 83 साल की बुजुर्ग महिला से दरिंदगी, पुलिस ने 24 घंटे में ऐसे पकड़ा आरोपी

Jaipur Crime News: हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

जयपुर

Dec 26, 2025

police pic

राजधानी जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र शाहपुरा से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 83 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

अंधेरे का फायदा उठाकर वारदात को दिया अंजाम

जानकारी के अनुसार, यह घिनौनी घटना ग्रामीण इलाके की है। बीती रात जब बुजुर्ग महिला घर से बाहर शौच के लिए निकली थी, तभी घात लगाए बैठे आरोपी ने उन्हें अपना निशाना बनाया। अंधेरे और सूनेपन का फायदा उठाकर आरोपी महिला को जबरन एक सुनसान स्थान पर ले गया और वहां उनके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद महिला की स्थिति देख स्थानीय लोग सहम गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

तकनीकी जांच और पुलिस की मुस्तैदी

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस ने तुरंत विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने पारंपरिक मुखबिरी के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी संसाधनों (CCTV और मोबाइल लोकेशन) का सहारा लिया। कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस बिशनगढ़ निवासी आरोपी तक पहुंची। शुरुआत में आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और सबूत सामने रखे, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है।

शाहपुरा की यह घटना समाज के नैतिक पतन का आईना है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई प्रशंसनीय है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और बुनियादी ढांचे (रोशनी और सुरक्षा) में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

Updated on:

26 Dec 2025 02:04 pm

Published on:

26 Dec 2025 01:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में हैवानियत की हदें पार: 83 साल की बुजुर्ग महिला से दरिंदगी, पुलिस ने 24 घंटे में ऐसे पकड़ा आरोपी

