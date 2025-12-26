रेलवे ट्रैक्स पर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एआई का ‘कवच’ मजबूत: हाथी, शेर-बाघ को बचाने की बड़ी पहल

Gajraj AI System: जयपुर. भारतीय रेलवे ने वन्यजीवों, खासकर हाथियों की ट्रेनों से टकराकर होने वाली मौतों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित निगरानी प्रणाली को और मजबूत कर दिया है। हाल ही में असम में राजधानी एक्सप्रेस से 7 हाथियों की दर्दनाक मौत के बाद रेल मंत्रालय ने इस दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। अब एआई-पावर्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम (आईडीएस) को पूरे देश में विस्तार दिया जा रहा है, जो जंगल और हाथी कॉरिडोर से गुजरने वाली ट्रैक्स पर जानवरों की मौजूदगी का पता लगाकर समय रहते अलर्ट जारी करता है। इसका नाम गजराज दिया गया है।