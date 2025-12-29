यूक्रेन युद्ध के बीच डेढ़ महीने से रूस में लापता ब्यावर का युवक, पिता को याद कर रो रहे बच्चे, परिवार बेहाल

ब्यावर। समीपवर्ती गांव कुंडाल से रोजगार के लिए रूस गए एक युवक से पिछले डेढ़ माह से परिजनों का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इससे परिवार की चिंता बढ़ गई है और वे अनिश्चितता व भय के साए में जीने को मजबूर हैं। इस विषम परिस्थिति में न तो प्रशासन ने अब तक कोई सुध ली है और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने परिवार की मदद में रुचि दिखाई है।