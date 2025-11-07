रूस में एमबीबीएस कर रहे लक्ष्मणगढ़ के छात्र का मिला शव

रूपसिंह चौधरी का बेटा अजीत वर्ष 2023 से रूस के ऊफा शहर स्थित एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहा था। अजीत 19 अक्टूबर को हॉस्टल से दूध लेने निकला। सहपाठी से उसने कहा कि आधा घंटे में लौटूंगा, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। गुरुवार को रूस में स्थित भारतीय दूतावास से परिजनों को सूचना मिली कि अजीत का शव व्हाइट रिवर से लगते एक बांध में मिला है। अजीत की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण व रिश्तेदार मृतक छात्र के घर पहुंच गए। अजीत के किसान पिता ने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए तीन बीघा जमीन बेचकर उसे रूस भेजा था।