26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अरावली संरक्षण को लेकर कांग्रेस का जन जागरण अभियान कल, टीकाराम जूली करेंगे नेतृत्व

अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से शनिवार को अलवर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 26, 2025

अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से शनिवार को अलवर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करेंगे। अभियान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह सहित प्रदेश व विभिन्न जिलों के कई सांसदों और विधायकों के शामिल होने की संभावना है।

कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे इस जन जागरण अभियान का उद्देश्य अरावली पर्वतमाला में हो रहे अवैध खनन, पर्यावरण क्षरण और हरित क्षेत्र को हो रहे नुकसान के प्रति आमजन को जागरूक करना है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अरावली न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाना आवश्यक है।


अभियान की शुरुआत दोपहर 2.30 बजे कटी घाटी कन्या उपवन से होगी। यहां से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी रैली के रूप में सचिवालय की ओर रवाना होंगे, जहां प्रदर्शन किया जाएगा। रैली के दौरान कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए सरकार से अरावली के संरक्षण के लिए ठोस नीति लागू करने की मांग करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने आमजन से इस अभियान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम को मजबूती देने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Dec 2025 02:56 pm

Published on:

26 Dec 2025 02:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अरावली संरक्षण को लेकर कांग्रेस का जन जागरण अभियान कल, टीकाराम जूली करेंगे नेतृत्व

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

2 दिन शीतलहर चलने का अलर्ट जारी, बढ़ेगी ठिठुरन  

अलवर

केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ में विरोध-प्रदर्शन तेज, रैली में उमड़ी लोगों की भारी भीड़ 

अलवर

सुशासन दिवस पर 101 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण

अलवर

विधायक-सरपंच को सोशल मीडिया पर धमकी का मामला: युवकों का जुलूस निकाले जाने से भड़का आक्रोश, ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

अलवर

अरावली बचाने को जनजागरण अभियान चलाएगी कांग्रेस – नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.