अरावली संरक्षण को लेकर कांग्रेस का जन जागरण अभियान कल, टीकाराम जूली करेंगे नेतृत्व



अभियान की शुरुआत दोपहर 2.30 बजे कटी घाटी कन्या उपवन से होगी। यहां से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी रैली के रूप में सचिवालय की ओर रवाना होंगे, जहां प्रदर्शन किया जाएगा। रैली के दौरान कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए सरकार से अरावली के संरक्षण के लिए ठोस नीति लागू करने की मांग करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने आमजन से इस अभियान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम को मजबूती देने की अपील की है।