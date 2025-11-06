Jaipur Harmada Accident: जयपुर में सड़क पर 13 लोगों को कुचलने वाले डंपर चालक को लेकर हुआ एक और खुलासा

आरोपी डंपर चालक कल्याण मीणा। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में सड़क पर 13 लोगों को कुचलने वाले डंपर चालक को लेकर एक और खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी कल्याण मीणा पहले भी यातायात नियमों की अवहेलना कर चुका है।
जांच में आया कि आरोपी ने एक साल पहले भी सीकर के अजीतगढ़ में ओवरलोड डंपर को तेज रफ्तार से दौड़ाया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ अजीतगढ़ थाने में 25 अप्रेल को तेज रफ्तार से वाहन चलाने का केस दर्ज हुआ था।
पुलिस ने विराट नगर के भामोद निवासी डंपर चालक कल्याण मीणा को बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। रिमांड अवधि में पुलिस आरोपी की निशानदेही पर उसका लाइसेंस बरामद करेगी और मौके की तस्दीक करेगी।
भीषण हादसे के आरोपी डंपर चालक के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस है या नहीं, पुलिस इसकी तस्दीक कर रही है। आरोपी चालक ने लाइसेंस होने की बात कही है, लेकिन पुलिस को अभी तक उसका लाइसेंस नहीं मिला है।
पुलिस के अनुसार, इतनी बड़ी घटना के बावजूद आरोपी को किसी प्रकार का अफसोस नहीं है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चंदवाजी और डंपर मालिक की फर्म के प्लांट पर शराब पीने की बात स्वीकार की। पुलिस अब इन स्थानों की तस्दीक करेगी। ताकि यह पता चल सके कि आरोपी ने हादसे से पहले कहां-कहां पर शराब पी थी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग