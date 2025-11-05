जयपुर हादसे की दर्दनाक कहानी: भतीजे की जगह मुर्दाघर में मिला दोस्त, शव पहचानते ही फूट-फूटकर रो पड़ा परिवार

अनूप और रामशंकर दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उनके गांव एक-दूसरे के पास हैं। लेकिन हादसे के बाद दोनों शवों को गांव ले जाने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सहयोग करते हुए शवों को गांव तक नि:शुल्क भिजवाने का आश्वासन दिया। कांवटिया अस्पताल में दोनों का पोस्टमार्टम करवाया गया और शाम तक शवों को गांव के लिए रवाना किया गया।