Jaipur Harmada Accident: डंपर ने सबसे पहले इस महिला की ली थी जान, बेटे ने सुनाई मां की मौत की दर्दनाक दास्तां

हादसे में सबसे पहले गिरिजा कंवर नामक महिला की मौत हुई। उनकी मौत की दर्दनाक दास्तां उनके बेटे दिग्प्रताप सिंह ने बताई। कूरियर का काम करने वाले दिग्प्रताप ने हरमाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मंगलवार दोपहर वह अपने परिजनों के साथ लोहा मंडी रोड पहुंचे। दिग्प्रताप ने बताया कि वह खोरा से लोहा मंडी होते हुए घर लौट रहे थे, तभी डंपर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मारते हुए उनकी मां गिरिजा कंवर की जान ले ली। इसके बाद डंपर ने एक्सप्रेस हाईवे तक कई अन्य लोगों को कुचला।