‘नहीं रही मेरे सुख-दुख की साथी…’, पत्नी की मौत के बाद रोता रहा घायल पति, खाटूश्यामजी के दर्शन करने गुजरात से आए थे राजस्थान

रोते हुए नानजी ने बोले कि सुख-दुख की साथी भीखी मुझे अंदर से तोड़कर चली गई है। नानजी सैलून चलाते हैं और उनके दो बेटे हैं। अन्य घायल ईश्वर भाई और पन्ना भारती भी गुजरात के लिए रवाना हुए। ग्रुप के सभी सदस्यों के घायल होने से गीता की पहचान मंगलवार को हो पाई। सीकर के एक ही परिवार के 3 मृतक महेन्द्र बुनकर उसका बड़े भाई दशरथ और उसकी बेटी भानू के शव लेकर परिजन गांव के लिए रवाना हुए।