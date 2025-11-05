‘नहीं रही मेरे सुख-दुख की साथी…’, पत्नी की मौत के बाद रोता रहा घायल पति, खाटूश्यामजी के दर्शन करने गुजरात से आए थे राजस्थान

फोटो: पत्रिका
Gujrat People Died In Jaipur Dumper Accident: हरमाड़ा हादसे के दूसरे दिन यानी मंगलवार को पूरे क्षेत्र में डर और सन्नाटा पसरा रहा। स्थानीय व्यापारियों में इतनी दहशत थी कि अपनी दुकानें ही नहीं खोलीं। वहीं हादसे के करीब 30 घंटे बाद पुलिस ने एक्सप्रेस हाईवे स्थित लोहामंडी कट पर तेज रफ्तार से डंपर चलाने वाले आरोपी चालक कल्याण मीणा को गिरफ्तार कर लिया।
इधर ग्रेटर नगर निगम ने मंगलवार सुबह क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 300 से अधिक अतिक्रमणों को हटाया। पुलिस के अनुसार चालक कल्याण मीणा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारी अब यह भी जांच कर रहे हैं कि डंपर किस ठेकेदार या कंपनी के अधीन संचालित हो रहा था।
गुजरात से खाटूश्यामजी के दर्शन करने आया 6 लोगों का एक ग्रुप भी हादसे की चपेट में आया था। इनमें से भीखी बहन और गीता बहन की मौत हो गई। हादसे के बाद मंगलवार को घायलों और मृतकों के परिजन जयपुर पहुंचे। भीखी बहन के घायल पति नानजी भाई बीवी को खोने का दर्द लेकर जयपुर से रवाना हुए।
रोते हुए नानजी ने बोले कि सुख-दुख की साथी भीखी मुझे अंदर से तोड़कर चली गई है। नानजी सैलून चलाते हैं और उनके दो बेटे हैं। अन्य घायल ईश्वर भाई और पन्ना भारती भी गुजरात के लिए रवाना हुए। ग्रुप के सभी सदस्यों के घायल होने से गीता की पहचान मंगलवार को हो पाई। सीकर के एक ही परिवार के 3 मृतक महेन्द्र बुनकर उसका बड़े भाई दशरथ और उसकी बेटी भानू के शव लेकर परिजन गांव के लिए रवाना हुए।
