Jaipur: ‘पापा..फरमाइशें पूरी करते थे’, रोते-रोते बोली मासूम बेटियां तो भर आई हर किसी की आंखें, रुला देगी हरमाड़ा हादसे की ये दर्दनाक कहानी

Emotional Story Of Dumper Accident: जयपुर के हरमाड़ा में सोमवार को हुए डंपर हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। मोती डूंगरी निवासी श्रवण कुमार सैनी की मौत के बाद उनके घर में मातम पसरा है। पत्नी पिंकी और बुजुर्ग मां गोपाली देवी बेसुध हैं तो 13 वर्षीय तनु और 9 वर्षीय केसर बार-बार रोकर कह रही हैं… "पापा ही तो हमारी हर फरमाइश पूरी करते थे वो ही रोज हमें स्कूल छोड़ते थे।" परिवार पर अब आर्थिक संकट भी गहरा गया है।
लोहामंडी इलाके की बबली का दर्द भी कुछ कम नहीं। हादसे में भतीजे अनूप की मौत हो गई, खुद घायल बबली रोते हुए बस इतना कह सकी। आंटी सब उजड़ गया। अनूप और रामशंकर के परिजन अस्पतालों में अपने बेटों के शव ढूंढते रहे। जब मुर्दाघर में शवों की पहचान हुई तो चीख-पुकार मच गई।
दोनों शवों को यूपी स्थित गांवों तक पुलिस ने निःशुल्क भिजवाने की व्यवस्था की। हरमाड़ा की सड़कों पर फैले खून के निशां अब भी गवाही दे रहे हैं। डंपर ने न सिर्फ लोगों की जान ली, बल्कि कई सपनों को कुचल डाला।
जयपुर के मोती डूंगरी निवासी मृतक श्रवण कुमार सैनी के परिवार में हादसे के बाद से कोहराम मचा है। बुजुर्ग मां गोपाली देवी और पत्नी पिंकी सैनी, दो बेटी तनु सैनी (13), केसर सैनी (9) और बेटा विशेष सैनी (5) का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा है।
बेटियों ने रोते हुए बताया कि पापा हमारी सभी फरमाइश पूरी करते थे, रोजाना हमें स्कूल छोड़कर आते थे। सैनी की मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। पत्नी पिंकी ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई, घर के राशन सहित आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गई हैं।
जानकारी के मुताबिक श्रवण सैनी सीकर रोड पर प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते थे। सोमवार को प्रॉपर्टी सौदे के सिलसिले में लोहामंडी गए थे तभी यह हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई। श्रवण के पिता की मौत कुछ समय पहले हो गई थी। सोमवार को श्रवण लोहामंडी इलाके में अपने सीए से मिले वहां से रवाना हुए। रिश्ते में भाई सुरेन्द्र सैनी ने बताया कि श्रवण के पास मौजूद काले रंग के बैग में 5 लाख रुपए कैश और एक चेक भी था। इसके अलावा चार लाख रुपए के चेक भी थे। दोनों का हादसे के बाद से पता नहीं है। श्रवण की दो बहनें भी हैं।
