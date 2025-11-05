Jaipur: ‘पापा..फरमाइशें पूरी करते थे’, रोते-रोते बोली मासूम बेटियां तो भर आई हर किसी की आंखें, रुला देगी हरमाड़ा हादसे की ये दर्दनाक कहानी

जानकारी के मुताबिक श्रवण सैनी सीकर रोड पर प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते थे। सोमवार को प्रॉपर्टी सौदे के सिलसिले में लोहामंडी गए थे तभी यह हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई। श्रवण के पिता की मौत कुछ समय पहले हो गई थी। सोमवार को श्रवण लोहामंडी इलाके में अपने सीए से मिले वहां से रवाना हुए। रिश्ते में भाई सुरेन्द्र सैनी ने बताया कि श्रवण के पास मौजूद काले रंग के बैग में 5 लाख रुपए कैश और एक चेक भी था। इसके अलावा चार लाख रुपए के चेक भी थे। दोनों का हादसे के बाद से पता नहीं है। श्रवण की दो बहनें भी हैं।