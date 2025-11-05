JAIPUR: ‘सब उजड़ गया…’, हरमाड़ा हादसे के समय भतीजे के साथ पैदल जा रही थी बबली, थोड़ी देर में बिछ गई चारों ओर लाशें

जयपुर की लोहा मंडी रोड पर बबली भतीजे अनूप के साथ पैदल जा रही थी, तभी पीछे से मौत बनकर आया डंपर अनूप व एक अन्य युवक को कुचलते हुए निकल गया। बबली ने बताया कि डंपर से उसको भी झपक लगी। कान में जोर का झटका लगा। कुछ देर के लिए कुछ नजर नहीं आया। सड़क पर गिर गई। कुछ लोगों ने पानी से चेहरा साफ करवाया और एंबुलेंस से कांवटिया अस्पताल पहुंचाया। वहां उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी। मोबाइल भी टूट गया और अनूप कहीं नजर नहीं आया। लोगों की मदद से रोड नंबर 17 विश्वकर्मा घर पहुंची, जहां पर आंटी ललिता को बैठे देखकर उसकी गोदी में सिर रखकर रोने लगी। कहने लगी एक डंपर ने सब कुछ उजाड़ दिया।