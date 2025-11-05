JAIPUR: ‘सब उजड़ गया…’, हरमाड़ा हादसे के समय भतीजे के साथ पैदल जा रही थी बबली, थोड़ी देर में बिछ गई चारों ओर लाशें

फोटो: पत्रिका
Jaipur Harmada Dumper Accident: जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। एक बेकाबू डंपर ने महज 350 मीटर के अंदर 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी और 27 लोगों को कुचल दिया। इसमें 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई गंभीर घायल है। जिन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर लाशें बिखर गईं। कई लोगों के हाथ-पैर कट गए और कुछ शव दूर-दूर तक बिखरे पाए गए। हादसे के वक्त डंपर चालक कल्याण मीणा नशे में था। हादसे से थोड़ी देर पहले उसकी किसी कार चालक से झड़प भी हुई थी।
जयपुर की लोहा मंडी रोड पर बबली भतीजे अनूप के साथ पैदल जा रही थी, तभी पीछे से मौत बनकर आया डंपर अनूप व एक अन्य युवक को कुचलते हुए निकल गया। बबली ने बताया कि डंपर से उसको भी झपक लगी। कान में जोर का झटका लगा। कुछ देर के लिए कुछ नजर नहीं आया। सड़क पर गिर गई। कुछ लोगों ने पानी से चेहरा साफ करवाया और एंबुलेंस से कांवटिया अस्पताल पहुंचाया। वहां उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी। मोबाइल भी टूट गया और अनूप कहीं नजर नहीं आया। लोगों की मदद से रोड नंबर 17 विश्वकर्मा घर पहुंची, जहां पर आंटी ललिता को बैठे देखकर उसकी गोदी में सिर रखकर रोने लगी। कहने लगी एक डंपर ने सब कुछ उजाड़ दिया।
