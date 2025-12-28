7 टूथब्रश, 2 पाना, और काफी कुछ… युवक के पेट से निकला अजीब सामान, डॉक्टर ने पूछा पेट में कैसे गया ? मिला ये जवाब

Jaipur Doctors News: राजस्थान की राजधानी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जयपुर के निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने एक 26 साल के युवक के पेट का ऑपरेशन कर जो सामान बाहर निकाला, उसने मेडिकल टीम को भी हैरत में डाल दिया। युवक के पेट के भीतर कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि 7 टूथब्रश और 2 लोहे के पाने (स्पैनर) मौजूद थे।