7 टूथब्रश, 2 पाना, और काफी कुछ… युवक के पेट से निकला अजीब सामान, डॉक्टर ने पूछा पेट में कैसे गया ? मिला ये जवाब

X-ray pic
Jaipur Doctors News: राजस्थान की राजधानी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जयपुर के निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने एक 26 साल के युवक के पेट का ऑपरेशन कर जो सामान बाहर निकाला, उसने मेडिकल टीम को भी हैरत में डाल दिया। युवक के पेट के भीतर कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि 7 टूथब्रश और 2 लोहे के पाने (स्पैनर) मौजूद थे।
वरिष्ठ गैस्ट्रो सर्जन ने बताया कि भीलवाड़ा का रहने वाला यह युवक असहनीय पेट दर्द की शिकायत लेकर आया था। जब एंडोस्कोपी की गई, तो मॉनिटर पर दिख रही तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। पेट के अंदर लोहे के औजार और प्लास्टिक के ब्रश आमाशय की दीवार को छलनी करने ही वाले थे।
डॉक्टर्स के मुताबिक, वस्तुएं इतनी नुकीली और सख्त थीं कि उन्हें एंडोस्कोपी (मुंह के रास्ते) से निकालना जानलेवा हो सकता था। ऐसे में टीम ने तुरंत ओपन सर्जरी का फैसला लिया। घंटों चली मशक्कत के बाद एक-एक कर सात ब्रश और दो भारी लोहे के पाने बाहर निकाले गए।
जांच में सामने आया कि युवक एक गंभीर मानसिक स्थिति जैसी स्थिति से जूझ रहा था। इसी दिमागी परेशानी के चलते वह अनजाने में इन खतरनाक चीजों को निगल गया था। अस्पताल के निदेशक ने इसे एक बेहद चुनौतीपूर्ण केस बताया है।
