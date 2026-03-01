रंग-बिरंगे फूलों से होगा बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार, लवाजमे के साथ निकलेगी शोभायात्रा, पोस्टर विमोचन के साथ वार्षिकोत्सव की तैयारियां तेज

समिति के अनुसार 13 मार्च को शाम 4:15 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ वार्षिकोत्सव की शुरुआत होगी। कलश यात्रा का प्रस्थान श्री राम-शिव-हनुमान मंदिर, शिवाजी पार्क, श्याम नगर पुलिस स्टेशन के पीछे, निर्माण नगर से होगा और वहां से उत्सव स्थल तक पहुंचेगी। इस यात्रा में 301 महिलाएं एक समान परिधान में सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चलेंगी। यात्रा में हाथी, घोड़ा, ऊँट और बग्गी सहित पारंपरिक लवाजमे के साथ बाबा श्याम को रथ पर विराजमान कर शोभायात्रा निकाली जाएगी। संत-महात्माओं और समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में पूजा-अर्चना के साथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा।