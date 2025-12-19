जयपुर मेट्रो रूट पर ‘स्काई सिटी’ का बिग प्लान, 6.9 KM के अल्ट्रा-मॉडर्न TOD कॉरिडोर में बनेंगी हाई-राइज़ इमारतें

Sky city on the Jaipur Metro route: जयपुर। राजधानी का शहरी नक्शा अब मेट्रो की पटरी के साथ बदलने जा रहा है। मेट्रो के आसपास आवास, ऑफिस और व्यावसायिक केंद्रों का नया गगनचुंबी शहर बसने का रास्ता साफ हो गया है। जयपुर में मेट्रो रूट के साथ 5 ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलपमेंट (टीओडी) काॅरिडोर तय किए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई 6.9 किलोमीटर होगी। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मंजूरी के बाद जेडीए ने कॉरिडोर रूट फाइनल किया। नए साल में इसी तर्ज पर राज्य के अन्य शहरों में भी टीओडी की शुरुआत करने की तैयारी है।