Jaipur Metro Phase-2: जयपुर में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ी खबर, इन रूट्स पर बनेंगे 36 स्टेशन; यहां देखें पूरी लिस्ट

जयपुर मेट्रो। फोटो: पत्रिका
Jaipur News: जयपुर मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) ने जयपुर मेट्रो फेज-2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जयपुर शहर में मेट्रो विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। अब जयपुर मेट्रो रेल परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (आरएमआरसी) के एमडी वैभव गालरिया ने जयपुर मेट्रो फेज-2 से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष रखी। साथ ही डीपीआर के तकनीकी, आर्थिक और संरचनात्मक पहलुओं को लेकर विस्तार से जानकारी दी। जिस पर पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) ने परियोजना की आवश्यकता को देखते हुए इसे मंजूरी दे दी है। हाई-लेवल मीटिंग में विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बता दें कि जयपुर मेट्रो के फेज-2 को लंबे समय से मंजूरी का इंतजार था। अब पीआईबी की मंजूरी के साथ जयपुर में मेट्रो विस्तार का सपना वास्तविकता बनने की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ा चुका है। केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के बाद जयपुर में मेट्रो विस्तार को लेकर काम शुरू हो जाएंगे।
जयपुर मेट्रो फेज-2 की कुल लंबाई 42.80 किलोमीटर होगी। डीपीआर में विद्याधर नगर टोड़ी मोड से प्रहलादपुरा रिंग रोड तक कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित है। इनमें से 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 12260 करोड़ रुपए है। पहले पैकेज के तहत प्रहलादपुर से पिंजरापोल गौशाला तक मेट्रो निर्माण पर 1140 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
जयपुर मेट्रो फेज-2 के तहत टोडी मोड, हरमाड़ा घाटी, हरमाड़ा, वीकेआई रोड नंबर 14, वीकेआई रोड नंबर 9, वीकेआई रोड नंबर 5, विद्याधर नगर, सेक्टर 2, भवानी निकेतन, अंबाबाड़ी, पानीपेच, कलक्ट्रेट, खासा कोठी सर्कल, गवर्नमेंट हॉस्टल, अशोक मार्ग, एसएमएस हॉस्पिटल, नारायण सिंह सर्कल, रामबाग सर्कल, नेहरू पैलेस, गांधीनगर स्टेशन, गोपालपुरा, दुर्गापुरा, बीटू बायपास चौराहा, पिंजरापोल गौशाला, हल्दीघाटी गेट, कुंभा मार्ग, जीईसीसी, सीतापुरा, गोनेर मोड, बीलवा, बीलवा कलां, सहारा सिटी, प्रहलादपुरा में मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है। इसके अलावा 2 जगह अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनेंगे।
मेट्रो फेज-2 के जरिए जयपुर के दक्षिण-पश्चिम इलाकों को नई कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी। साथ ही जयपुरवासियों का सफर आसान होगा और समय की भी बचत होगी। मेट्रो विस्तार से शहरी विकास को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां, व्यावसायिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह कॉरिडोर जयपुर शहर के प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक क्षेत्रों को जोड़ेगा। साथ ही विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एरिया (VKI) और सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र को भी जोड़ेगा।
