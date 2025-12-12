Jaipur Metro Phase-2: जयपुर में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ी खबर, इन रूट्स पर बनेंगे 36 स्टेशन; यहां देखें पूरी लिस्ट

मेट्रो फेज-2 के जरिए जयपुर के दक्षिण-पश्चिम इलाकों को नई कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी। साथ ही जयपुरवासियों का सफर आसान होगा और समय की भी बचत होगी। मेट्रो विस्तार से शहरी विकास को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां, व्यावसायिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह कॉरिडोर जयपुर शहर के प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक क्षेत्रों को जोड़ेगा। साथ ही विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एरिया (VKI) और सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र को भी जोड़ेगा।