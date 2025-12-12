जयपुर, दौसा और बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर अब ​शिफ्ट में खुलेंगे टिकट रिजर्वेशन काउंटर, जानें वजह

जानकारी के अनुसार रेलवे ने यात्री सुविधाओं में कटौती करते हुए दौसा, बांदीकुई के साथ जयपुर स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर्स को सिंगल शिफ्ट मे ही चलाने का फैसला किया है। जयपुर शहर के परकोटा ​में जलेब चौक स्थित रिजर्वेशन काउंटर को अब एक ही शिफ्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने का फैसला किया है। अभी तक यह काउंटर दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक भी खुला रहता है। ऐसे में रेलवे के इस मनमाने निर्णय से परकोटा क्षेत्र के लोगों को विंडो से टिकट बनवाने के लिए लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। रेलवे इसके लिए ऑनलाइन टिकटिंग सुविधा की वजह से रिजर्वेशन काउंटर पर रिजर्वेशन फॉर्म आवेदन की संख्या कम होने का हवाला दे रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट और विधानसभा स्थित रिजर्वेशन काउंटर पर रोजाना औसतन 25 से 30 रिजर्वेशन फॉर्म आते हैं।