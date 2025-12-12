जयपुर, दौसा और बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर अब ​शिफ्ट में खुलेंगे टिकट रिजर्वेशन काउंटर, जानें वजह

जयपुर स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर एक पारी में खुलेंगे, पत्रिका फाइल फोटो
Ticket Reservation Counter: जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्री सुविधाएं देने के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। री-डवलपमेंट के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, तो कुछ गाड़ियों को बदले रूट से संचालित किया जा रहा है। इसी बीच रेलवे स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटरों पर टिकट बनवाने के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। वहीं अब रेलवे प्रशासन ने जयपुर समेत दौसा और बांदीकुई के टिकट रिजर्वेशन काउंटरों को सिंगल शिफ्ट में चलाने की तैयारी कर ली है। रेलवे प्रशासन इसके लिए ऑनलाइन टिकटिंग सुविधा के चलते लोगों का रूझान कम होने का हवाला दे रहा है।
जानकारी के अनुसार रेलवे ने यात्री सुविधाओं में कटौती करते हुए दौसा, बांदीकुई के साथ जयपुर स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर्स को सिंगल शिफ्ट मे ही चलाने का फैसला किया है। जयपुर शहर के परकोटा में जलेब चौक स्थित रिजर्वेशन काउंटर को अब एक ही शिफ्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने का फैसला किया है। अभी तक यह काउंटर दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक भी खुला रहता है। ऐसे में रेलवे के इस मनमाने निर्णय से परकोटा क्षेत्र के लोगों को विंडो से टिकट बनवाने के लिए लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। रेलवे इसके लिए ऑनलाइन टिकटिंग सुविधा की वजह से रिजर्वेशन काउंटर पर रिजर्वेशन फॉर्म आवेदन की संख्या कम होने का हवाला दे रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट और विधानसभा स्थित रिजर्वेशन काउंटर पर रोजाना औसतन 25 से 30 रिजर्वेशन फॉर्म आते हैं।
जयपुर मंडल वाणिज्यिक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर स्टेशन पर दोपहर 2 से शाम 8 बजे तक एक ही काउंटर खोला जाएगा। अभी जयपुर स्टेशन पर सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक दो काउंटर और मंडल के सभी बड़े स्टेशन जैसे जयपुर, बांदीकुई, दौसा, जगतपुरा में सुबह-शाम की शिफ्ट में दो-दो रिजर्वेशन काउंटर खुले रहते थे। लेकिन अब बांदीकुई, दौसा स्टेशन पर सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक एक रिजर्वेशन काउंटर खोला जा रहा है। रात 8 बजे तक जनरल टिकट काउंटर से ही रिजर्वेशन टिकट दिया जाएगा। जगतपुरा में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रिजर्वेशन काउंटर खोला जाएगा। इसके बाद यहां भी जनरल टिकट काउंटर से काम किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग