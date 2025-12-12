Muhana Mandi : थोक मंडी में आलू हुआ सस्ता, हरी मिर्ची के दामों में गिरावट, भिंडी और ग्वार फली महंगी

- मुहाना थोक मंडी में आज प्याज के दामों में इजाफा
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नए व पुराने आलू के दामों में गिरावट देखी गई। वहीं हरी मिर्ची भी सस्ती बिकी। आज भिंडी और ग्वार फली ही महंगी बिकी। इनके अलावा प्याज के दामों में आज इजाफा देखा गया। लहसुन भी थोड़ा चढ़ा और दामों में इजाफा हुआ। इनके अलावा टमाटर के दामों में आज बढ़ोतरी हुई। आज टमाटर 28 से 37 रुपए तक बिका। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 35 से 37 रुपए
टमाटर देसी 28 से 35 रुपए
मटर 40 से 50 रुपए
मिर्ची 20 से 21 रुपए
बारीक मिर्च 40 से के 42 रुपए
फूल गोभी 25 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 10 से 12 रुपए
करेला 48 से 55 रुपए
शिमला मिर्च 30 से 35 रुपए
नींबू 25 से 26 रुपए
लोकी 25 से 28 रुपए
भिंडी 70 से 95 रुपए
अदरक 50 रुपए 51
ग्वार फली 100 से 110 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 11 से 12 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 16 से 18 रुपए
टिंडा 15 से 17 रुपए
गाजर 12 से 17 रुपए
मूली 10 से 12 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू सस्ता, प्याज महंगा
आलू नया 6 से 8 रुपए
आलू पुराना 2 से 7 रुपए
प्याज 12 से 25 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
