Muhana Mandi : थोक मंडी में आलू हुआ सस्ता, हरी मिर्ची के दामों में गिरावट, भिंडी और ग्वार फली महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नए व पुराने आलू के दामों में गिरावट देखी गई। वहीं हरी मिर्ची भी सस्ती बिकी। आज ​भिंडी और ग्वार फली ही महंगी बिकी। इनके अलावा प्याज के दामों में आज इजाफा देखा गया। लहसुन भी थोड़ा चढ़ा और दामों में इजाफा हुआ। इनके अलावा टमाटर के दामों में आज बढ़ोतरी हुई। आज टमाटर 28 से 37 रुपए तक बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।