जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आलू हुआ सस्ता, हरी मिर्ची के दामों में गिरावट, भिंडी और ग्वार फली महंगी

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नए व पुराने आलू के दामों में गिरावट देखी गई। वहीं हरी मिर्ची भी सस्ती बिकी। आज ​भिंडी और ग्वार फली ही महंगी बिकी। इनके अलावा प्याज के दामों में आज इजाफा देखा गया।

जयपुर

Murari

Dec 12, 2025

- मुहाना थोक मंडी में आज प्याज के दामों में इजाफा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नए व पुराने आलू के दामों में गिरावट देखी गई। वहीं हरी मिर्ची भी सस्ती बिकी। आज ​भिंडी और ग्वार फली ही महंगी बिकी। इनके अलावा प्याज के दामों में आज इजाफा देखा गया। लहसुन भी थोड़ा चढ़ा और दामों में इजाफा हुआ। इनके अलावा टमाटर के दामों में आज बढ़ोतरी हुई। आज टमाटर 28 से 37 रुपए तक बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 35 से 37 रुपए

टमाटर देसी 28 से 35 रुपए

मटर 40 से 50 रुपए

मिर्ची 20 से 21 रुपए

बारीक मिर्च 40 से के 42 रुपए

फूल गोभी 25 से 30 रुपए

पत्ता गोभी 10 से 12 रुपए

करेला 48 से 55 रुपए

शिमला मिर्च 30 से 35 रुपए

नींबू 25 से 26 रुपए

लोकी 25 से 28 रुपए

भिंडी 70 से 95 रुपए

अदरक 50 रुपए 51

ग्वार फली 100 से 110 रुपए

बैंगन 15 से 25 रुपए

कद्दू 11 से 12 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 16 से 18 रुपए

टिंडा 15 से 17 रुपए

गाजर 12 से 17 रुपए

मूली 10 से 12 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

--------------------------------------------

आलू सस्ता, प्याज महंगा

आलू नया 6 से 8 रुपए

आलू पुराना 2 से 7 रुपए

प्याज 12 से 25 रुपए

लहसुन 30 से 80 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

जयपुर

12 Dec 2025 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में आलू हुआ सस्ता, हरी मिर्ची के दामों में गिरावट, भिंडी और ग्वार फली महंगी

