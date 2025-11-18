Jaipur News: खातीपुरा स्टेशन पर 12 घंटे खुलेगा रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर, 24 घंटे जनरल टिकट की सुविधा

खातीपुरा रेलवे स्टेशन से 5 प्रमुख ट्रेनों का संचालन हो रहा है। मथुरा- जयपुर- मथुरा पैसेंजर ट्रेन आगामी 13 दिसंबर तक खातीपुरा से संचालित होगी। प्रयागराज- लालगढ़ ट्रेन 12 दिसंबर तक, आगरा फोर्ट- अजमेर- आगरा फोर्ट 9 दिसंबर तक, नई दिल्ली- दौराई- नई दिल्ली शताब्दी 13 दिसंबर तक, अजमेर- जम्मूतवी ट्रेन 22, 23 और 24 नवंबर व 6 और 9 दिसंबर तक खातीपुरा स्टेशन से चलेगी। इसके अलावा जम्मूतवी- अजमेर 21, 22,23 नवंबर और 5, 8 दिसंबर तक संचालित होगी। खातीपुरा- मुंबई सेंट्रल ट्रेन की 23, 30 नवंबर और 6,7 व 9 दिसंबर को खातीपुरा स्टेशन तक आवाजाही रहेगी।