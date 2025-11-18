Jaipur News: खातीपुरा स्टेशन पर 12 घंटे खुलेगा रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर, 24 घंटे जनरल टिकट की सुविधा

खातीपुरा स्टेशन पर 12 घंटे रिजर्वेशन विंडो सुविधा, पत्रिका फोटो
जयपुर. खातीपुरा स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें रिजर्वेशन की सुविधा 12 घंटे तक मिलेगी। इससे जगतपुरा स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मंगलवार से खातीपुरा स्टेशन पर जनरल टिकट की सुविधा 24 घंटे तक व रिजर्वेशन की सुविधा सुबह 8 से रात 8 बजे तक मिलेगी।
इन दिनों जयपुर जंक्शन स्टेशन पर री-डवलपमेंट कार्य के कारण कई ट्रेनों की खातीपुरा से ही आवाजाही हो रही है। अधिकांश ट्रेनों का संचालन जयपुर जंक्शन की जगह गांधीनगर, खातीपुरा और दुर्गापुरा स्टेशनों से हो रहा है। ऐसे में बुकिंग विंडो से टिकट लेने वालों के लिए यह सुविधा उपयोगी साबित होगी।
खातीपुरा रेलवे स्टेशन से 5 प्रमुख ट्रेनों का संचालन हो रहा है। मथुरा- जयपुर- मथुरा पैसेंजर ट्रेन आगामी 13 दिसंबर तक खातीपुरा से संचालित होगी। प्रयागराज- लालगढ़ ट्रेन 12 दिसंबर तक, आगरा फोर्ट- अजमेर- आगरा फोर्ट 9 दिसंबर तक, नई दिल्ली- दौराई- नई दिल्ली शताब्दी 13 दिसंबर तक, अजमेर- जम्मूतवी ट्रेन 22, 23 और 24 नवंबर व 6 और 9 दिसंबर तक खातीपुरा स्टेशन से चलेगी। इसके अलावा जम्मूतवी- अजमेर 21, 22,23 नवंबर और 5, 8 दिसंबर तक संचालित होगी। खातीपुरा- मुंबई सेंट्रल ट्रेन की 23, 30 नवंबर और 6,7 व 9 दिसंबर को खातीपुरा स्टेशन तक आवाजाही रहेगी।
मुम्बई मण्डल के कल्याण-लोनावला ट्रैक पर तकनीकी कार्य के कारण जोधपुर-हडपसर ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। तकनीकी कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित जोधपुर-हड़पसर ट्रेन 6 दिसम्बर को जोधपुर से अपने निर्धारित समय से 3 घंटे की देरी से चलेगी।
